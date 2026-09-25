Acoso razzista della destra estrema francese contro il simbolo del judo mondiale

Teddy Riner, il simbolo del judo mondiale, ha subìto un acoso razzista da parte della destra estrema francese dopo aver espresso preoccupazione per l’ascesa del movimento politico. Le autorità francesi hanno aperto un’indagine per indagare sui comportamenti razzisti e di ciberacoso su piattaforme social. Riner, ex campione olimpico e 12 volte campione del mondo, ha rifiutato di rimanere in silenzio e ha annunciato che ogni insulto odioso o razzista sarà documentato e, se necessario, porterà a azioni legali. Il Paris Saint-Germain, club con cui Riner ha firmato un contratto fino al 2028, ha espresso sostegno incondizionato e ha condannato i messaggi di odio.

Un simbolo del judo minacciato da un movimento politico in crescita

Riner, considerato il miglior judoca della storia, ha espresso preoccupazione per l’ascesa della destra estrema in Francia. Dopo le dichiarazioni del 16 settembre, Riner ha visto un aumento di messaggi razzisti e di odio su piattaforme social. La Fiscalia di Parigi ha aperto un’indagine per indagare sui comportamenti razzisti e di ciberacoso. Riner ha spiegato che la sua preoccupazione non riguarda solo la destra estrema, ma anche la destra e la sinistra estreme, ma ha sottolineato che la destra estrema è la sua principale preoccupazione. Il judoca ha anche riferito di una lesione al braccio che lo impedirà di partecipare al prossimo Mondiale di Bakú.

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La destra estrema ha attaccato Mbappé con frasi come “Non può dare lezioni a gente che non arriva a fine mese”. Queste dichiarazioni hanno alimentato il dibattito su come la politica influenzi il mondo dello sport e la società. Riner ha rifiutato di rimanere in silenzio e ha deciso di prendere una posizione chiara. La sua voce è diventata un simbolo di resistenza contro il razzismo e l’odio.

Il sostegno del PSG e la difesa del judoca

Il Paris Saint-Germain ha espresso un sostegno incondizionato a Riner e ha condannato i messaggi di odio e i comportamenti razzisti. Il club ha pubblicato un messaggio su X in cui ha affermato che tali comportamenti non hanno spazio nel mondo del calcio, nel sport o nella società. Riner, che ha 2,04 metri di altezza, ha 39 anni e spera di concludere la sua carriera con una quarta medaglia d’oro olimpica a Los Angeles 2028. Se riuscirà a qualificarsi, i Giochi Olimpici saranno i suoi ultimi.

Riner ha dichiarato che continuerà a esprimersi liberamente, con rispetto e senza odio. Ha anche annunciato che ogni insulto odioso o razzista sarà documentato e, se i fatti lo richiederanno, porterà a azioni legali. Il judoca ha sottolineato che il dibattito e la contraddizione sono legittimi, ma l’odio e il razzismo non lo sono. La destra estrema, che ha visto un aumento di supporto in Francia, ha attaccato Riner per le sue posizioni. Riner ha ringraziato chiunque abbia inviato messaggi di supporto, rispetto e fratellanza. La sua carriera, che si avvicina al termine, è diventata un simbolo di coraggio e di lotta per i valori del rispetto e della dignità. Il PSG, che ha un rapporto stretto con Riner, ha sostenuto le sue posizioni e ha condannato i comportamenti razzisti. La sua voce è diventata un simbolo di resistenza contro il razzismo e l’odio.