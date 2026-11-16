La madre di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, ha espresso la sua delusione per come il figlio è stato trattato durante il suo ritiro dalla nazionale portoghese. Dopo la decisione di lasciare la squadra, la donna ha rilasciato dichiarazioni ai media portoghesi, in cui ha affermato: “L’hanno tradito, ero contenta che il Portogallo perdesse”. La madre ha espresso la sua insoddisfazione per la gestione della situazione del figlio, sottolineando che non è stato rispettato né dai compagni di squadra né dalla Federazione.

Un tributo non inaspettato

Nel pre-partita con la Danimarca, la prima partita senza CR7, i giocatori titolari del Portogallo hanno indossato la maglia numero sette in onore del campione. Al settimo minuto, lo stadio ha accolto una standing ovation, mentre i tabelloni pubblicitari hanno mostrato la scritta “Obrigado, Capi7ao”, con il numero 7 al posto della lettera T. Tuttavia, la madre di Ronaldo ha espresso la sua insoddisfazione per il tributo, affermando che “il tributo andava fatto con lui presente, non in sua assenza”. La madre ha anche sottolineato che “qui gli danno il giusto valore, cosa che la Federazione non ha fatto”, riferendosi al tributo ricevuto dal figlio. Queste parole riflettono una profonda emozione e una relazione speciale tra madre e figlio, che ha visto il calcio come una parte essenziale della vita di Ronaldo.

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Un legame profondo con la nazionale

Ronaldo ha concluso la sua carriera con il Portogallo dopo 146 gol in 234 partite, dal debutto a 18 anni e mezzo con Scolari come ct nel 2003 fino all’ultima partita contro il Galles in Nations League a settembre scorso. Il punto più alto in nazionale l’ha toccato con la vittoria dell’Europeo nel 2016, primo storico successo del Portogallo in tutta la sua storia. Il ct del Portogallo, Jorge Jesus, ha risposto alle dichiarazioni della madre di Ronaldo, affermando: “Una madre è madre, e su questo non si torna indietro su questo; ecco perché posso capire le sue dichiarazioni”. Inoltre, ha espresso il suo rispetto per la madre, dicendo: “Cristiano è una leggenda del calcio portoghese, la nazionale non potrà mai dimenticarlo”.

La madre ha anche espresso la sua preoccupazione per lo stato d’animo di Ronaldo, affermando che “Cristiano è rimasto triste. Lo hanno ingannato. E sono triste anche io. La sconfitta del Portogallo? Ben fatto, sono rimasta contenta”. Queste parole riflettono una profonda emozione e una relazione speciale tra madre e figlio, che ha visto il calcio come una parte essenziale della vita di Ronaldo.

La madre ha anche espresso la sua insoddisfazione per la gestione della situazione del figlio, sottolineando che non è stato rispettato né dai compagni di squadra né dalla Federazione. La sua voce, sebbene emozionata, ha espresso una verità che molti potrebbero condividere: il calcio è un gioco, ma la dedizione e l’effetto di un giocatore su una squadra non si misurano solo con i gol o le vittorie.