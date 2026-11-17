Bernie Ecclestone, ex padrone della Formula 1, ha lanciato un’altra freccia al suo arco, questa volta mirata a Lewis Hamilton. In una conversazione con Sky Sport Deutschland e RTL, il manager britannico ha descritto il sette volte campione del mondo come “lamentoso” e ha sottolineato come, a causa dell’età, sia troppo tardi per lui per continuare a giocare un ruolo centrale nella squadra. La critica, secca e diretta, è arrivata in un contesto di tensioni interne alla Ferrari, dove il duello tra Hamilton e Charles Leclerc ha suscitato polemiche e dibattiti su come gestire la relazione tra i due piloti.

Un ritratto crudele del paddock

“Appena sale in macchina per iniziare una gara, si lagna e si lamenta di qualcosa ancor prima della prima curva”, ha detto Ecclestone, riferendosi a Hamilton. Il ritratto che ne fa è quasi una scenetta da paddock, una descrizione crudele ma efficace. L’ex padrone della Formula 1 non ha nascosto la sua delusione, sottolineando come il pilota inglese, nonostante il palmarès, non riesca a mantenere un livello costante di prestazioni. Non si riesce mai ad avere una stagione intera ad altissimo livello, ha aggiunto, un commento che ha suscitato reazioni in diversi ambienti.

Pubblicità

Un’alternativa in arrivo

Dall’altra parte della barricata, il registro cambia. Per Charles Leclerc, il monegasco, Ecclestone ha espresso una stima che sa di appartenenza: “Lui è un uomo Ferrari”. Il pilota, considerato un figlio della casa, ha ricevuto un giudizio più favorevole rispetto a Hamilton, che è visto come un ospite illustre che ha tentato di rimodellare l’ambiente interno della squadra. Ma per farlo da solo è semplicemente troppo tardi per lui, ha concluso Ecclestone, un commento che ha suscitato dibattiti su come la Ferrari possa gestire il futuro del suo team.

La risposta di Ecclestone non è stata solo una critica a Hamilton, ma anche un invito a guardare al futuro. Il manager ha sottolineato l’importanza di avere un “vero numero uno” e un pilota numero due molto competitivo, che sappia rispettare il ruolo assegnatogli. “Quest’ultimo deve sapere chiaramente il suo ruolo ed essere una sicurezza per la squadra”, ha detto, un’indicazione chiara su come la Ferrari potrebbe evolvere nel prossimo futuro.

Il discorso si è concluso con un’altra battuta, quella che Ecclestone sa servire meglio di chiunque. Parlando di Kimi Antonelli, fresco campione del mondo, ha sottolineato come la Ferrari potrebbe considerare l’idea di vederlo vestito di rosso. La replica, però, è stata secca: “Dobbiamo aspettare che abbia più di 50 anni. Solo allora sarà un buon posto per lui…”. Un commento che ha lasciato il sapore di una critica non solo a Hamilton, ma anche a un’idea di futuro che, per Ecclestone, non è ancora matura.

La sua voce, come sempre, è stata chiara e senza peli sulla lingua. Il manager britannico, nonostante l’età avanzata, non ha perso la sua capacità di mettere in luce i punti deboli e di spingere la Formula 1 verso nuove direzioni. La sua ultima intervista, seppur fatta da lontano, ha rivelato una visione chiara del presente e del futuro del motorsport, con un’attenzione particolare ai talenti emergenti e alle dinamiche interne alle squadre. La sua critica a Hamilton, secca e diretta, ha suscitato reazioni in diversi ambienti, ma non ha nascosto la sua attenzione al futuro della squadra. Ecclestone, con la sua lingua affilata, ha messo in luce le sfide che la Ferrari deve affrontare, non solo con i piloti, ma anche con le dinamiche interne e le scelte strategiche. La Ferrari ha bisogno di una chiara prima guida, ha sottolineato, un commento che ha lasciato il segno.