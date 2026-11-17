Alle ATP Finals 2026, svoltasi a Torino, l’assenza di Jannik Sinner ha suscitato commenti significativi da parte di Flavio Cobolli, il quale ha espresso la sua frustrazione per la mancanza del numero uno mondiale. Sinner, fermato per un problema al ginocchio, non ha potuto partecipare al torneo, un evento che ha visto il romano affrontare Daniil Medvedev in un match che ha segnato il suo debutto nella competizione. Cobolli ha riconosciuto come l’assenza di Sinner abbia pesato sulle sue possibilità di vittoria, sottolineando come il campione italiano sia un punto di riferimento per l’intero circuito.

Un vuoto che pesa sul tennis italiano

Da mesi si parla del vuoto lasciato da Sinner nella parte finale della stagione, un’assenza che non si è potuta colmare con buone intenzioni o con la determinazione di un giocatore solo. L’assenza del pusterese ha reso l’Italia più vulnerabile, costringendola a inseguire risultati che, senza il suo peso, diventano più difficili da raggiungere. Cobolli ha espresso con onestà il suo pensiero, riconoscendo che senza Sinner, la pressione su di lui è maggiore e le possibilità di successo si riducono.

Pubblicità

La pressione e il margine di errore

Nel match contro Medvedev, Cobolli ha affrontato un avversario esperto e preparato, un giocatore che sa come mantenere la distanza da un avversario. Il tie-break del primo set ha rappresentato un momento cruciale, in cui il tennis si trasforma in un esame di resistenza e concentrazione. Cobolli ha mostrato qualità, ma la mancanza di Sinner ha reso la sua sconfitta un problema nazionale. Per gli altri giocatori, il margine è sottile, e ogni errore può costare cara, come ha dimostrato il contesto del torneo.

Il campo veloce di Torino ha reso le partite estremamente competitive, con un passaggio a vuoto che può determinare la differenza tra vincere e perdere. Sinner, con la sua capacità di rimediare anche in giornate difficili, è stato un punto di riferimento per l’intero circuito. Senza di lui, i giocatori devono affrontare un contesto diverso, in cui la pressione si concentra su di loro e le possibilità di successo si riducono. Cobolli, purtroppo, ha visto il suo debutto finire con una sconfitta, un risultato che ha lasciato un segno.

La protesta di Henry Patten, che ha criticato l’assenza dei dirigenti dell’ATP durante la consegna del trofeo, ha messo in luce una tensione che va avanti da mesi. La riduzione dei montepremi e dei posti in tabellone ha suscitato preoccupazioni, e la mancanza di riconoscimento del doppio ha reso il circuito più instabile. L’assenza di Sinner, però, ha avuto un impatto diretto sulle competizioni, e il suo ritorno sarà fondamentale per ristabilire l’equilibrio nel tennis italiano. La mancanza di Sinner ha reso il torneo più difficile, e il risultato di Cobolli ha dimostrato quanto possa pesare questa mancanza. L’Italia, abituata a pensare che un campione faccia ombra solo a chi lo affronta, si è trovata a dover contare su un singolo, senza la solidità di un gruppo di giocatori in forma. L’assenza del campione ha reso il torneo più difficile, e il risultato di Cobolli ha dimostrato quanto possa pesare questa mancanza.

La mancanza di Sinner ha reso il torneo più difficile, e il risultato di Cobolli ha dimostrato quanto possa pesare questa mancanza. L’Italia, abituata a pensare che un campione faccia ombra solo a chi lo affronta, si è trovata a dover contare su un singolo, senza la solidità di un gruppo di giocatori in forma. L’assenza del campione ha reso il torneo più difficile, e il risultato di Cobolli ha dimostrato quanto possa pesare questa mancanza.