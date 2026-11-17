Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 dell’Olympiakos, ha ricevuto due richieste da club italiani durante il mercato invernale, ma ha scelto di rimanere in Grecia per concentrarsi sulla stagione corrente. Il giocatore, che ha giocato con la Salernitana, il Monza e l’Inter, ha rifiutato ogni tipo di colloquio con i club italiani, preferendo concentrarsi sulla sua squadra e sul raggiungimento della vittoria del campionato.

Un passato in Serie A e un presente in Grecia

Pirola ha già vissuto esperienze in Serie A, tra cui due stagioni in B al Monza e un periodo all’Inter, dove ha debuttato in prima squadra grazie a Antonio Conte durante il periodo del Covid. Dopo aver lasciato l’Italia per iniziare una nuova avventura all’estero, il giocatore ha scelto la Grecia e l’Olympiakos, club più importante del Paese insieme al Panathinaikos. La sua scelta si è rivelata azzeccata, visto che il club ha vinto il triplete greco nel primo anno di Pirola, conquistando campionato, Coppa di Grecia e Supercoppa.

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La sua importanza per l’Olympiakos è evidente: nelle cinque partite consecutive in cui la squadra non ha subito gol, l’ex Inter è sempre stato in campo per 90 minuti.

Nella scorsa stagione, Pirola ha giocato quasi sempre da titolare e quest’anno è già a quota 14 partite tra campionato e coppe, sempre in campo per 90 minuti. Un altro dato che conferma l’importanza del giocatore nell’Olympiakos è il fatto che nelle cinque partite consecutive in cui la squadra non ha subito gol, dall’11 al 25 ottobre, l’ex Inter è sempre stato in campo per 90 minuti. L’Olympiakos, guidato da un gruppo di giocatori di alto livello, ha battuto squadre come il Panathinaikos, la Marsiglia e la Sparta Praga, segnando 10 reti e non subendo nessuna. Dopo le prime 10 giornate del campionato, la squadra è seconda a 23 punti, a -4 dal Panathinaikos capolista.

Un leader in campo e una squadra in crescita

Le prossime partite dell’Olympiakos sono in programma il 22 novembre 2026 alle 18:00 contro l’Irlanda del Nord. La squadra, che ha dimostrato di essere sempre più leader del campionato, punta alla vittoria del campionato e a un ulteriore successo in Europa. Pirola, con la sua determinazione e la sua capacità di giocare in difesa, è un elemento chiave per il raggiungimento di questi obiettivi.

Il giocatore ha espresso la sua volontà di rimanere in Grecia e di concentrarsi solo sulla sua squadra per finire la stagione in modo positivo.

Il giocatore, che ha chiarito la sua decisione, ha espresso la sua volontà di rimanere in Grecia e di concentrarsi solo sulla sua squadra per finire la stagione in modo positivo. Dopo aver concluso la stagione, potrebbe tornare in Serie A, dove ha già giocato e dove ha trovato un ambiente che lo ha aiutato a crescere come calciatore. La sua scelta di rimanere all’Olympiakos riflette la sua determinazione a vincere il campionato e a proseguire la sua crescita come calciatore. Il giocatore, che ha già vissuto esperienze in Serie A, ha scelto di concentrarsi sulla sua squadra e sul raggiungimento dei suoi obiettivi in Grecia.