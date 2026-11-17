Una scena emozionante si è svolta durante la Maratona di Curitiba 2026, dove la keniana Naum Jepchirchir, in corsa per la seconda posizione, ha perso conoscenza a circa 400 metri dalla linea di arrivo. Nonostante la sua determinazione, la corridora ha visto il suo progresso interrotto da un momento di crisi fisica, ma non è stata abbandonata. Due atleti, il brasileño Marcos Braz e Robson Luiz Santana, hanno offerto il loro supporto, aiutandola a rimanere in piedi e a proseguire la gara, anche se con un forte sforzo. La solidarietà ha avuto un ruolo centrale in un momento di tensione, ma le regole del mondo atletico hanno impedito a Jepchirchir di ricevere un premio, poiché la normativa di World Athletics vieta l’aiuto esterno durante la competizione.

Un gesto di umanità in mezzo alla competizione

La reazione di Braz e Santana ha suscitato empatia e ammirazione, tanto da far scaturire dichiarazioni di gratitudine da parte della keniana. «Puedo decir que Dios me envió a estas personas. Tienen corazón, tienen compasión. Sintieron mi dolor», ha detto Jepchirchir in un’intervista con il quotidiano locale g1, aggiungendo che tornerà a Curitiba per la prossima edizione del 2027. Il loro gesto, pur non essendo conforme alle regole, ha dimostrato come la solidarietà possa superare le norme, almeno per un momento. La gara, però, ha visto la sua seconda posizione annullata, poiché la normativa di World Athletics non permette l’aiuto esterno durante la competizione.

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Le condizioni climatiche e la fatica

La Maratona di Curitiba 2026 si è svolta in condizioni climatiche difficili, con umidità e calore elevati che hanno messo a dura prova i partecipanti. Come ha spiegato la stessa Jepchirchir, «las piernas y las fuerzas dijeron basta», un fenomeno comune in una prova così estenuante. Il video pubblicato dall’organizzazione su Instagram ha mostrato il momento in cui la keniana si è accasciata, ma anche il sostegno ricevuto da due atleti che hanno cercato di aiutarla a proseguire. Nonostante la loro buona volontà, le regole non hanno permesso di modificare il risultato, e Jepchirchir è stata costretta a rientrare in posizione di partenza, perdendo il premio che aveva vinto in precedenti edizioni.

La solidarietà, però, non si è fermata lì. Braz e Santana hanno continuato a sostenerla fino ai 50 metri finali, permettendole di rialzarsi e di completare la prova, anche se con un forte sforzo. La sua reazione, nonostante la delusione, ha dimostrato una forza interiore che ha superato le difficoltà fisiche e le regole. «No importa quién seas, te digo: gracias», ha detto Jepchirchir, riconoscendo il loro gesto come un atto di umanità in un contesto altamente competitivo.

La Maratona di Curitiba 2026 ha visto un momento di empatia e solidarietà, ma anche un chiaro rispetto per le regole. Il gesto di Jepchirchir e dei suoi aiutanti ha lasciato un’impronta indelebile, dimostrando che, anche in un contesto altamente competitivo, l’umanità può trovare spazio. La keniana, pur non riuscendo a vincere, ha dimostrato una forza interiore che ha superato le difficoltà, e il suo ritorno per la prossima edizione è un segno di determinazione e spirito di squadra.

Naum Jepchirchir ha perso conoscenza a 400 metri dalla linea di arrivo.

Due atleti, Marcos Braz e Robson Luiz Santana, hanno offerto il loro supporto.

La normativa di World Athletics ha impedito a Jepchirchir di ricevere un premio.

La keniana ha espresso gratitudine per l’aiuto ricevuto.

La solidarietà, pur non essendo conforme alle regole, ha avuto un impatto significativo sulle emozioni dei partecipanti e del pubblico. La gara ha visto un momento di tensione e di empatia, ma anche un chiaro rispetto per le normative che regolano il mondo dell’atletica. La keniana, nonostante la delusione, ha dimostrato una forza interiore che ha superato le difficoltà, e il suo ritorno per la prossima edizione è un segno di determinazione e spirito di squadra.