Aquilani ha commentato in modo diretto e sincero il suo esonero dall’incarico a Sassuolo, rivelando una certa amarezza per la conclusione dell’esperienza in neroverde. Sollevato dall’incarico lo scorso 9 novembre, l’ex allenatore della Primavera della Fiorentina ha espresso una profonda delusione per i risultati ottenuti, che hanno chiuso con soli 8 punti in 11 giornate di campionato. L’ex tecnico ha sottolineato come la situazione si sia ribaltata in poco tempo, senza aver avuto la capacità di mettere mano a un problema che era già evidente.

Le premesse per fare qualcosa di bello

Aquilani ha ricordato come c’erano le premesse per fare qualcosa di bello, ma purtroppo il calcio è imprevedibile e può essere crudele. L’ex allenatore ha espresso la sua delusione, ma anche la sua determinazione a migliorare. “Non ho avuto la capacità probabilmente, quindi devo migliorare nel metter mano appunto a un’emorragia che era abbastanza evidente”, ha detto. L’esperienza a Sassuolo, pur non essendo durata molto, ha lasciato un segno profondo, tanto da farlo tornare a parlare del tema in occasione della presentazione del Trofeo Italo Galbiati.

Pubblicità

Un lavoro complicato ma con passione

L’ex tecnico neroverde ha spiegato che il lavoro in squadra è complicato, soprattutto per le molte dinamiche e sfaccettature che coinvolgono ogni squadra. Tuttavia, ha sottolineato che la sua passione lo porterà a continuare a fare il suo lavoro con convinzione. “Io ho una grande passione, ho le idee molto chiare di quello che mi piace fare”, ha affermato. L’esperienza a Sassuolo, sebbene non sia durata molto, ha rappresentato un primo tempo che spera di poter migliorare nel futuro. Aquilani ha anche citato il nome di Capello, riferendosi a una frase che ha condiviso con lui. “Mi auguro che questo sia come un primo tempo”, ha detto, indicando che la sua esperienza a Sassuolo potrebbe essere solo l’inizio di un percorso più lungo. Pur avendo espresso una certa amarezza, l’ex allenatore ha mantenuto un tono positivo, mostrando la sua volontà di crescere e migliorare nel settore del calcio.

Aquilani ha commentato l’esonero a Sassuolo con amarezza e determinazione.

La squadra ha chiuso il campionato con soli 8 punti in 11 giornate.

L’ex allenatore ha espresso la sua passione e la sua volontà di migliorare.

La sua esperienza, pur breve, ha lasciato un’impronta profonda, tanto da farlo tornare a parlare del tema in un contesto diverso. L’esperienza a Sassuolo, sebbene non sia durata molto, ha rappresentato un momento importante nella sua carriera, che spera di poter migliorare nel futuro.