Un legame che non si è mai interrotto

Antonio Conte ha aperto al ritorno alla Juventus, dicendo che “prima o poi il cerchio si dovrà chiudere”. L’ex allenatore, attualmente svincolato dopo aver lasciato il Napoli, ha espresso la sua volontà di tornare sulla panchina dell’Allianz Stadium. L’annuncio, fatto durante un’intervista, ha suscitato interesse nel mondo del calcio, soprattutto per chi ha seguito la sua carriera e il suo rapporto con la squadra bianconera.

Il cerchio non si è mai interrotto, ha sottolineato Conte, ricordando come il suo legame con la Juventus sia sempre stato un tema ricorrente. Anche se non è mai tornato a allenare la squadra, il suo nome è sempre stato associato a un’ipotesi di ritorno, spesso legata a situazioni specifiche e a scelte di squadra.

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Le occasioni perse e le scelte non fatte

Conte ha parlato di due occasioni in cui avrebbe potuto tornare alla Juventus, ma non lo ha fatto. La prima risale al 2009, quando era libero e aveva parlato con il direttore generale della squadra, Secco, mentre in panchina c’era Ranieri. In quel periodo, c’erano tanti attaccanti e Conte aveva espresso la necessità di giocatori esterni, ma la società ha scelto Diego, nonostante fosse chiaro che avrebbe giocato con un sistema 4-2-4. L’allenatore ha rifiutato di compromettersi, dicendo che non era il tipo di persona che si adatta a situazioni non sue.

La seconda occasione si è verificata quando Giuntoli ha scelto Thiago Motta, e Conte è andato a Napoli. “La cosa curiosa, nel rapporto tra me e la Juve, è che in passato ci sono stati dei momenti in cui avremmo potuto ritrovarci”, ha spiegato, ricordando come due volte si è avvicinato al ritorno, ma non è mai stato realizzato.

Non è un semplice desiderio, ma una scelta che richiede una combinazione di fattori. Conte ha espresso la sua convinzione che “prima o poi quel cerchio dovremo chiudere”, anche se non ha dato una data precisa. L’ex allenatore ha anche ricordato che non è fatto così, e che non è disposto a scendere a compromessi, anche se potrebbe farlo se le condizioni fossero giuste.

Il legame tra Conte e la Juventus va oltre la semplice carriera di allenatore. Il giocatore, che ha vestito la maglia bianconera, ha ricordato come la sua storia con la squadra iniziò fin da ragazzo, con foto di lui con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Il ricordo più forte è legato ai Mondiali del 1994, quando era nascosto dietro alla poltrona di casa per la tensione dei rigori. Il primo ricordo parla di un VHS o le cassette dei Mondiali di Italia ’90, in particolare il goal del Camerun a San Siro contro l’Argentina di Maradona.

Conte ha anche parlato del suo lavoro attuale, spiegando che è a Calciomercato dal 2012, seguendo la politica del calcio e cercando i giovani talenti italiani. La sua passione per il calcio si estende a tematiche economiche e a una passione per la moviola, che ha sviluppato per divertimento. Il suo lavoro include anche approfondimenti su stadi e curiosità del mondo del pallone, con format come “Calcio di Cantiere”.

Il rapporto tra Antonio Conte e la Juventus è un tema ricorrente, che va oltre la semplice carriera di allenatore. Il legame con la squadra è radicato in un passato che non si cancella, e il ritorno potrebbe essere solo questione di tempo e di opportunità giuste. Per ora, l’ex allenatore attende, ma non senza speranza.