Alain Taho, portiere albanese classe 2007, ha recentemente attirato l’attenzione per la sua prestazione in un match tra l’Albania Under 21 e la Spagna, dove ha fermato la squadra ospite con un clean sheet e ha vinto il premio di MVP. Il giovane, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, si candida al futuro del club nerazzurro, nonostante una squalifica recente che lo ha privato di 8 giornate di gara. Taho, considerato uno dei giovani più promettenti del vivaio nerazzurro, ha già debuttato con l’Under 21 e si allena spesso con la prima squadra, ottenendo alcune panchine con la squadra di Cristian Chivu.

Un talento in crescita nel vivaio dell’Inter

Taho, nato a Milano, ha iniziato il suo percorso calcistico al Centro Schuster, una società dilettantistica vicino al Parco Lambro, dove ha mostrato doti di istinto e reattività fin da giovane. L’Inter lo ha poi accolto nel proprio settore giovanile, avviandolo a un percorso di crescita costante. Il portiere, noto per la sua esplosività e freddezza in situazioni di uno contro uno, è considerato un talento moderno, dotato di una buona tecnica con i piedi e di una struttura fisica di 193 centimetri. La società ha già firmato un contratto a lungo termine con scadenza fissata per giugno 2030, un segno del suo potenziale.

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La sua carriera è segnata da un episodio di contestazione arbitrale. A maggio, Taho ha subito una squalifica di 8 giornate per un comportamento durante un match di playoff Primavera contro il Cesena. Il portiere, dopo essere stato spinto in porta da un giocatore avversario, ha corso verso l’arbitro, urtandolo e proferendo espressioni ingiuriose. Il Giudice Sportivo ha sanzionato il giocatore con un rosso diretto e una lunga squalifica, che ha scontato nelle prime giornate di questa stagione. Nonostante questo episodio, Taho ha continuato a mostrare determinazione e professionalità, cercando di rimettere in gioco la sua posizione nel team.

Presenze e prospettive nel vivaio nerazzurro

Taho ha già avuto alcune presenze con l’Under 23, tra cui un match contro Giugliano e Monopoli, dove ha dimostrato capacità e concentrazione. La sua esperienza in squadre giovanili e la sua capacità di reagire alle critiche potrebbero essere un fattore chiave per il suo futuro nel club. Mentre l’Inter continua a investire nel vivaio, Taho si prepara a nuove sfide, cercando di consolidare la sua posizione tra i pali nerazzurri.

Il portiere albanese si mostra determinato a dimostrare il suo valore. Nonostante le difficoltà incontrate, Taho si mostra sempre più determinato a dimostrare il suo valore, cercando di conquistare un posto fisso tra i pali del club. La sua storia, iniziata a Milano, potrebbe presto diventare una pagina importante nella storia del calcio italiano. Con la sua combinazione di talento e determinazione, Taho rappresenta un futuro promettente per l’Inter. La sua carriera, pur segnata da un episodio di contestazione, dimostra una capacità di reazione e una volontà di miglioramento. Il portiere albanese, cresciuto nel vivaio nerazzurro, si prepara a nuove sfide, cercando di consolidare la sua posizione tra i pali del club e di dimostrare il suo valore in campo.