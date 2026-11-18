Alain Taho, il portiere albanese dell’Inter in cerca di conferme dopo una squalifica
Alain Taho, portiere albanese dell’Inter, si candida al futuro del club dopo una squalifica per contestazione arbitrale.
Alain Taho, portiere albanese classe 2007, ha recentemente attirato l’attenzione per la sua prestazione in un match tra l’Albania Under 21 e la Spagna, dove ha fermato la squadra ospite con un clean sheet e ha vinto il premio di MVP. Il giovane, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, si candida al futuro del club nerazzurro, nonostante una squalifica recente che lo ha privato di 8 giornate di gara. Taho, considerato uno dei giovani più promettenti del vivaio nerazzurro, ha già debuttato con l’Under 21 e si allena spesso con la prima squadra, ottenendo alcune panchine con la squadra di Cristian Chivu.
Un talento in crescita nel vivaio dell’Inter
Taho, nato a Milano, ha iniziato il suo percorso calcistico al Centro Schuster, una società dilettantistica vicino al Parco Lambro, dove ha mostrato doti di istinto e reattività fin da giovane. L’Inter lo ha poi accolto nel proprio settore giovanile, avviandolo a un percorso di crescita costante. Il portiere, noto per la sua esplosività e freddezza in situazioni di uno contro uno, è considerato un talento moderno, dotato di una buona tecnica con i piedi e di una struttura fisica di 193 centimetri. La società ha già firmato un contratto a lungo termine con scadenza fissata per giugno 2030, un segno del suo potenziale.
La sua carriera è segnata da un episodio di contestazione arbitrale. A maggio, Taho ha subito una squalifica di 8 giornate per un comportamento durante un match di playoff Primavera contro il Cesena. Il portiere, dopo essere stato spinto in porta da un giocatore avversario, ha corso verso l’arbitro, urtandolo e proferendo espressioni ingiuriose. Il Giudice Sportivo ha sanzionato il giocatore con un rosso diretto e una lunga squalifica, che ha scontato nelle prime giornate di questa stagione. Nonostante questo episodio, Taho ha continuato a mostrare determinazione e professionalità, cercando di rimettere in gioco la sua posizione nel team.
Presenze e prospettive nel vivaio nerazzurro
Taho ha già avuto alcune presenze con l’Under 23, tra cui un match contro Giugliano e Monopoli, dove ha dimostrato capacità e concentrazione. La sua esperienza in squadre giovanili e la sua capacità di reagire alle critiche potrebbero essere un fattore chiave per il suo futuro nel club. Mentre l’Inter continua a investire nel vivaio, Taho si prepara a nuove sfide, cercando di consolidare la sua posizione tra i pali nerazzurri.
Il portiere albanese si mostra determinato a dimostrare il suo valore. Nonostante le difficoltà incontrate, Taho si mostra sempre più determinato a dimostrare il suo valore, cercando di conquistare un posto fisso tra i pali del club. La sua storia, iniziata a Milano, potrebbe presto diventare una pagina importante nella storia del calcio italiano. Con la sua combinazione di talento e determinazione, Taho rappresenta un futuro promettente per l’Inter. La sua carriera, pur segnata da un episodio di contestazione, dimostra una capacità di reazione e una volontà di miglioramento. Il portiere albanese, cresciuto nel vivaio nerazzurro, si prepara a nuove sfide, cercando di consolidare la sua posizione tra i pali del club e di dimostrare il suo valore in campo.