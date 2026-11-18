Carlos Alcaraz si è confermato al terzo posto del ranking ATP, dopo due vittorie decisive alle ATP Finals 2026. Il numero 3 del mondo, in corso di qualificazione alle semifinali, ha sconfitto Frances Tiafoe e Daniil Medvedev, garantendosi un posto in finale. I successi sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino hanno portato a 400 punti, portando il suo totale a 6.500, blindando definitivamente la posizione di terzo. Il distacco da Jannik Sinner, attualmente al secondo posto, si attesta a 1.450 punti.

Il distacco varia in base ai possibili esiti

Il distacco tra Alcaraz e Sinner varia in base ai possibili esiti del torneo. In caso di sconfitta contro Flavio Cobolli e di uscita in semifinale, il distacco rimarrà a 1.450 punti. Se Alcaraz vincesse contro Cobolli ma fosse sconfitto in semifinale, il distacco si ridurrebbe a 1.250 punti. In caso di vittoria contro Cobolli e sconfitta in finale, il divario si ridurrebbe ulteriormente a 1.050 punti. Se Alcaraz vincesse il torneo, il distacco potrebbe scendere a 550 punti.

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Le possibilità di ridurre il divario

Il 23enne spagnolo non può più essere scavalcato da Ben Shelton, anche se l’americano dovesse vincere il torneo e Alcaraz perdesse tutti gli incontri. Tuttavia, il potenziale di avvicinamento a Sinner rimane elevato. Alcaraz, pur non essendo al momento in grado di superare il leader Zverev, si trova in una posizione di vantaggio rispetto al suo principale concorrente. La sua capacità di vincere in due set e la sua resistenza fisica lo hanno reso un candidato forte per il prossimo anno.

Il distacco tra Alcaraz e Sinner, pur rimanendo significativo, mostra una tendenza a ridursi in base ai risultati futuri. Il 1.450 punti attuali rappresentano un margine che potrebbe essere ulteriormente ridotto se Alcaraz raggiungesse la finale o vincesse il torneo. La sua posizione al terzo posto nel ranking ATP è ora definitiva, ma il confronto con Sinner rimane un punto chiave per il futuro del tennis. La stagione 2026 ha visto Alcaraz consolidare la sua posizione tra i migliori del mondo, ma il confronto con Sinner rimane un elemento cruciale per il suo percorso. Il distacco, pur significativo, non è insormontabile, e il potenziale di riduzione dipende da come si svilupperà il resto del torneo. La sua capacità di adattarsi alle diverse superfici e la sua resistenza fisica lo hanno reso un avversario difficile da battere, anche in un contesto di alta concorrenza.