Selene Melián spiega perché Nico Paz ha scelto di rimanere al Como.

Nico Paz ha scelto di rimanere al Como e non tornare al Real Madrid, come ha spiegato Selene Melián, giornalista di Radio MARCA Tenerife, basandosi sulla vicinanza con il suo entourage familiare. La periodista ha sottolineato che è stato proprio il giocatore a decidere di rimanere in Italia, preferendo un ruolo di protagonista con Cesc Fàbregas piuttosto che un ruolo marginale nel centrocampo madridista. La scelta di Nico Paz, che ha giocato un ruolo chiave nella vittoria contro la Costa Rica, si colloca in un contesto di forte interesse per la sua carriera.

La decisione di Nico Paz

Secondo le informazioni fornite da Selene Melián, Nico Paz ha preferito rimanere al Como per poter giocare in modo continuativo e senza competenze interne. La periodista ha sottolineato che il giocatore aveva la garanzia di un ruolo importante grazie alla collaborazione con Cesc Fàbregas, un elemento chiave per il suo sviluppo. “Por supuesto que Nico Paz un día quiere jugar en el Real Madrid, pero este año tenía la garantía absoluta de jugarlo todo con Cesc Fàbregas”, ha spiegato Melián, evidenziando come la situazione al Real Madrid fosse troppo competitiva per permettere a Nico di emergere.

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La vicinanza con la famiglia

La fonte della notizia è stata la vicinanza con il mondo familiare di Nico Paz, in particolare con il padre Pablo Paz, ex calciatore argentino che ha giocato al Tenerife. Selene Melián ha sottolineato che la sua informazione proviene da un contatto diretto con il gruppo di famiglia del giocatore, che ha confermato la decisione di rimanere in Italia. “Conozco a Nico Paz y a su familia y sé de lo que hablo”, ha detto la giornalista durante un dibattito acceso. Questo legame familiare ha contribuito a chiarire la scelta del centrocampista, che ha preferito rimanere al Como per giocare in modo continuativo.

La decisione di Nico Paz non è stata influenzata solo dal contesto di gioco, ma anche da una scelta di rappresentanza. La periodista ha ricordato che il padre del giocatore, Pablo Paz, aveva già espresso la sua preferenza per la selezione argentina, un tema che ha contribuito a definire la scelta del figlio. “La Federación nunca se había puesto en contacto con Nico Paz, por eso Nico nunca tuvo que elegir si jugar con España o jugar con Argentina”, ha spiegato Melián, sottolineando come la mancanza di contatti con la federazione spagnola abbia reso la scelta più chiara per il giocatore.

La vicinanza con la famiglia e la garanzia di un ruolo di spicco al Como hanno portato Nico Paz a non tornare al Real Madrid, anche se la sua ambizione di giocare al Santiago Bernabéu rimane intatta. La decisione del centrocampista, che ha dimostrato un grande talento in campo, ha suscitato interesse nel mondo del calcio e ha aperto nuove discussioni sulle dinamiche di mercato e di squadra. La sua scelta rappresenta un momento cruciale nella sua carriera, che potrebbe portarlo a nuove opportunità in futuro.

La vicinanza con il mondo familiare di Nico Paz e la sua scelta di rimanere al Como hanno confermato che il giocatore ha preferito un ruolo di protagonista piuttosto che un ruolo marginale nel centrocampo madridista. La decisione di Nico Paz, supportata da Selene Melián, ha messo in luce le dinamiche di mercato e le scelte personali che influenzano le carriere dei calciatori. La sua scelta rappresenta un passo importante nella sua carriera, che potrebbe portarlo a nuove opportunità in futuro.