Il tecnico spagnolo Pep Guardiola, dopo aver lasciato il Manchester City, ha ricevuto offerte dall’Arabia Saudita, ma l’agente Josep Maria Orobitg ha confermato che il calciatore preferisce prendersi un anno di pausa. L’annuncio, reso pubblico attraverso il quotidiano saudita Al-Riyadiya e riportato dal giornale catalano Sport, ha svelato che attraverso intermediari, è stata presentata a Guardiola l’opportunità di allenare in Arabia Saudita. Tuttavia, il tecnico ha scelto di non accettare le proposte e di rimanere svincolato, come ha confermato il suo agente.

Offerte economiche, ma Guardiola preferisce un periodo di riposo

Sebbene le offerte economiche provenienti dall’Arabia Saudita siano molto alte, Guardiola ha rifiutato tutte le proposte e ha deciso di prendersi un periodo di pausa. L’agente Orobitg ha spiegato che il tecnico ha scelto di non ripartire subito dopo l’addio al City, preferendo un anno di sabbatico. Questa decisione, che ha già visto il rifiuto di un’altra opportunità in Italia, conferma la volontà di Guardiola di non prendersi impegni immediati dopo una carriera di oltre 10 anni al City.

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Guardiola ha rifiutato le offerte saudite e ha scelto di rimanere svincolato.

Il futuro di Guardiola non è ancora definito

L’agente Orobitg ha confermato che Guardiola non inizierà a discutere ufficialmente il suo futuro prima dell’inizio della prossima stagione. Questo significa che il tecnico non ha intenzione di prendersi un nuovo incarico immediatamente, ma preferisce concentrarsi su un periodo di riposo. L’annuncio, che ha suscitato interesse nel settore calcistico, ha anche rivelato che Guardiola ha rifiutato altre opportunità, tra cui quelle in Italia, dimostrando una certa coerenza nelle sue scelte. Questo periodo di pausa rappresenta un momento di riflessione per Guardiola, che ha già dato il suo no a progetti importanti come la guida della nazionale italiana. L’agente ha sottolineato che il tecnico ha scelto di rimanere svincolato, anche se le offerte economiche sono molto alte. Questo approccio riflette una strategia di lungo periodo, in cui Guardiola preferisce non prendersi impegni immediati dopo una carriera intensa.

Guardiola ha rifiutato le offerte saudite e ha scelto di rimanere svincolato.

L’agente ha confermato che il tecnico non inizierà a discutere il suo futuro prima dell’inizio della prossima stagione.

Guardiola ha già rifiutato altre opportunità, tra cui quelle in Italia.

Con questa decisione, Guardiola si allinea con una strategia di lungo periodo, in cui preferisce non prendersi impegni immediati dopo una carriera intensa. L’agente ha sottolineato che il tecnico ha scelto di rimanere svincolato, anche se le offerte economiche sono molto alte. Questo periodo di pausa rappresenta un momento di riflessione per Guardiola, che ha già dato il suo no a progetti importanti come la guida della nazionale italiana.

Il futuro di Guardiola non è ancora definito, ma il suo desiderio di un anno di pausa sembra essere una scelta ben ponderata. L’agente ha confermato che il tecnico non inizierà a discutere ufficialmente il suo futuro prima dell’inizio della prossima stagione, lasciando aperto il campo per eventuali opportunità future. Questo approccio riflette una strategia di lungo periodo, in cui Guardiola preferisce non prendersi impegni immediati dopo una carriera intensa.