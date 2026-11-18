Nel 2025, le nascite in Spagna sono aumentate del 1,2% rispetto al 2024, segnando un picco dopo anni di calo. INE, sono state registrate 321.684 nascite, 3.679 in più rispetto all’anno precedente. Nonostante questo incremento, le cifre restano al di sotto del livello del 2015, quando furono registrate 420.290 nascite, con un calo del 23,5% rispetto a quel periodo.

Un incremento inaspettato ma non sufficiente

Le statistiche del Movimiento Natural de la Población e degli Indicatori Demográficos Básicos mostrano un dato inaspettato: il tasso di nascite ha registrato un aumento, rompendo la tendenza di calo degli ultimi anni. Tuttavia, le cifre restano distanti da quelle del 2015, che segnavano un livello di nascite più elevato. Il 34,4% dei nasciti nel 2025 proviene da madri nate all’estero, un incremento rispetto al 33,3% del 2024. Il 26,1% dei nasciti nel 2025 proviene da madri con nazionalità straniera, un incremento rispetto al 25,6% del 2024. Questo dato indica una maggiore partecipazione di donne straniere alla natalità in Spagna. Tuttavia, il tasso di nascite di madri nate all’estero è superiore a quello delle madri con nazionalità straniera, un aspetto che potrebbe indicare una maggiore integrazione sociale e una maggiore partecipazione al mercato del lavoro.

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Un aumento di nascite tra le donne over 40

Le statistiche del 2025 segnalano un incremento anche delle nascite di donne over 40, un dato che riflette una tendenza in crescita negli ultimi anni. Inoltre, i dati mostrano un aumento del numero di matrimonio, un leggero incremento della speranza di vita e un aumento del numero di decessi. Questi dati, tuttavia, non bastano a ristabilire il livello di nascite del 2015. Il tasso di nascite in Spagna, pur in aumento, rimane al di sotto del livello del 2015, segnando un calo complessivo. Questi dati, pur positivi, non bastano a ristabilire un trend di crescita sostenuto. L’incremento del 1,2% rappresenta un segnale di speranza, ma non un cambiamento radicale nella dinamica demografica del Paese.

321.684 nascite nel 2025

1,2% di aumento rispetto al 2024

26,1% di nascite da madri straniere

23,5% di calo rispetto al 2015

Il 34,4% dei nasciti nel 2025 proviene da madri nate all’estero, un incremento rispetto al 33,3% del 2024. Questo dato indica una maggiore partecipazione di donne straniere alla natalità in Spagna. Tuttavia, il tasso di nascite di madri nate all’estero è superiore a quello delle madri con nazionalità straniera, un aspetto che potrebbe indicare una maggiore integrazione sociale.

Le statistiche del 2025 segnalano un aumento anche delle nascite di donne over 40. Inoltre, i dati mostrano un aumento del numero di matrimonio, un leggero incremento della speranza di vita e un aumento del numero di decessi. Questi dati, pur positivi, non bastano a ristabilire il livello di nascite del 2015. Il tasso di nascite in Spagna, pur in aumento, rimane al di sotto del livello del 2015, segnando un calo complessivo. Questi dati, pur positivi, non bastano a ristabilire un trend di crescita sostenuto. L’incremento del 1,2% rappresenta un segnale di speranza, ma non un cambiamento radicale nella dinamica demografica del Paese.