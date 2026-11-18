Kevin Malen, in prestito alla Roma dallo scorso gennaio, ha attirato l’attenzione di club di alto livello come Premier League e Bundesliga. Il giocatore, arrivato con un contratto fino al 2030 e stipendio di circa 3,7 milioni di euro netti a stagione più bonus, ha registrato prestazioni eccezionali, con 27 gol in 34 partite. Questo rende il giocatore un obiettivo per squadre di alto livello, ma la Roma non intende farsi trovare impreparata. I giallorossi stanno valutando un rinnovo con adeguamento, mirando a un contratto con scadenza più lunga e un salario superiore ai 4 milioni netti, per posizionare Malen tra i calciatori più pagati della squadra.

Un talento in crescita, in vista del mercato estivo

Malen, ex Aston Villa, ha visto il suo rendimento crescere in modo esponenziale durante la sua permanenza alla Roma. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di club di alto livello, tra cui squadre della Premier League e della Bundesliga. Contatti e sondaggi sono in corso con il suo entourage, con l’obiettivo di valutare una possibile offerta. La Roma, però, non vuole perdere il giocatore e sta lavorando per garantirgli un contratto più vantaggioso. L’obiettivo è rinnovare il contratto con un adeguamento salariale, in linea con le sue prestazioni e con il mercato.

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Arrivato a Roma con un contratto fino al 2030 e stipendio di circa 3,7 milioni di euro netti a stagione più bonus, Malen ha visto il suo salario ridotto rispetto a quanto percepiva all’Aston Villa, dove aveva un compenso di 4,6 milioni più 700mila euro di bonus. Questo ha reso necessario un adeguamento, visto che il giocatore ha dimostrato un livello di prestazioni senza precedenti. La Roma, con un piano di rinnovo, mira a un contratto con scadenza più lunga e un salario che lo collochi tra i calciatori più pagati della squadra. Il futuro di Malen dipende da come si svilupperà il mercato estivo.

Un contratto da rivedere, per un calciatore in crescita

La Roma, con un piano di rinnovo, mira a un contratto con scadenza più lunga e un salario che lo collochi tra i calciatori più pagati della squadra. L’obiettivo è garantire a Malen un futuro stabile e motivante. Le prestazioni del giocatore hanno reso necessario un adeguamento salariale. I giallorossi stanno valutando un contratto con un salario superiore ai 4 milioni netti, per posizionare Malen tra i calciatori più pagati della squadra. La situazione di Malen rappresenta un caso di interesse per il mercato, con la Roma che cerca di mantenere il giocatore e i top club europei che lo osservano da vicino.

La situazione di Malen rimane un tema di interesse per il mercato, con la Roma che cerca di mantenere il giocatore e i top club che lo osservano da vicino. Il futuro del calciatore dipenderà da come si svilupperà il mercato estivo e dalle offerte che arriveranno. Per ora, la Roma sembra pronta a fare un passo avanti per garantire a Malen un contratto che rifletta il suo valore e la sua crescita.

Malen ha segnato 27 gol in 34 partite alla Roma

Il giocatore è in mira per club di Premier League e Bundesliga

La Roma valuta un rinnovo con adeguamento salariale

La Roma, con un piano di rinnovo, mira a un contratto con scadenza più lunga e un salario che lo collochi tra i calciatori più pagati della squadra. Le prestazioni del giocatore hanno reso necessario un adeguamento salariale. I giallorossi stanno valutando un contratto con un salario superiore ai 4 milioni netti, per posizionare Malen tra i calciatori più pagati della squadra. La situazione di Malen rappresenta un caso di interesse per il mercato, con la Roma che cerca di mantenere il giocatore e i top club europei che lo osservano da vicino.