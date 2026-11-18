Il streamer spagnolo Xokas ha lanciato un forte attacco contro i sostenitori del presidente del governo Pedro Sánchez, definendoli “persone non allineate con la realtà” e accusandoli di votare per un partito che ha nuovamente dimostrato corruzione. In uno dei suoi stream, Xokas ha dichiarato: “Se tu voti a Pedro Sánchez in queste elezioni, sei una persona non allineata con la realtà”. L’attacco è arrivato in un contesto di crescente tensione politica, con il dibattito tra Sánchez e la sua opposizione in vista delle elezioni del 29 novembre 2026.

Corruzione e penalizzazioni: il messaggio di Xokas

Xokas ha sottolineato come i sostenitori del PSOE non comprendano le dinamiche economiche e non siano a conoscenza delle notizie, rimanendo “disconnessi dalla realtà”. “Non sapete di economia, non vi informate e siete persone che non seguono la realtà”, ha detto. L’attivista ha anche sottolineato che i partiti politici devono affrontare conseguenze concrete per le loro azioni, come la corruzione. “Tiene che avere conseguenze che un familiare tuo, vicino, sia coinvolto in corruzione”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di penalizzazioni per i partiti che non rispettano le norme.

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Un attacco diretto contro la partitocracia

Il messaggio di Xokas è stato chiaro: non si deve votare per un partito che ha dimostrato comportamenti criminali. “A un partito corrotto lo hai votato ugualmente”, ha detto, riferendosi a situazioni passate come la moción de censura del 2017. “Igual de mala persona che se votaste al PP in 2017”, ha aggiunto, sottolineando come la partitocracia non porti benefici ai cittadini. “La realtà è che la pelota passa di un lato all’altro e gli affetti siamo noi”, ha concluso, mettendo in luce la mancanza di responsabilità da parte dei partiti.

Il streamer ha anche sottolineato come la corruzione non abbia conseguenze per chi vota, ma che i cittadini debbano essere responsabilizzati. “Non dovrebbero poter votare perché i comportamenti negativi dei partiti non hanno conseguenze per te”, ha detto, chiedendo una maggiore trasparenza e una maggiore responsabilità da parte dei partiti. “La triste cosa della democrazia è che si passa il potere tra loro”, ha commentato, mettendo in evidenza la mancanza di cambiamento reale. Con le elezioni in arrivo, Xokas ha rafforzato la sua posizione, chiedendo una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini e una maggiore responsabilità da parte dei partiti. “Non si deve votare per un partito che è stato trattato come una banda criminal”, ha concluso, mettendo in luce la sua critica verso la politica spagnola e la sua visione di un sistema più trasparente e responsabile. La democrazia non è un gioco di potere, ma un sistema che deve rispondere ai cittadini.

Xokas critica i sostenitori di Sánchez per la loro mancanza di consapevolezza.

Il streamer chiede penalizzazioni per i partiti corrotti.

La partitocracia non porta benefici ai cittadini, secondo Xokas.