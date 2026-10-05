Elezioni 2026: il calendario per il 29 novembre in Spagna

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato l’anticipo delle elezioni generali, che si terranno il 29 novembre 2026. Con questa decisione, il calendario elettorale è stato reso noto, con date chiave che segneranno il percorso per l’elezione del nuovo Congresso dei Deputati. L’annuncio, dato il 5 ottobre 2026, ha attivato il calendario previsto dalla Legge Orgánica 5/1985, che regola i processi elettorali in Spagna, garantendo la trasparenza e la legalità del voto.

Le date chiave del processo elettorale

Il processo elettorale inizierà il 5 ottobre con l’annuncio ufficiale del governo e la pubblicazione del decreto che dissolve le Cortes Generales. Il 6 ottobre, il decreto entrerà in vigore ufficialmente, avviando il processo per l’elezione dei nuovi rappresentanti del Congresso e del Senato. Tra il 21 e il 26 ottobre, i partiti politici potranno presentare le loro liste per le camere di rappresentanza. Il 2 novembre, le giunte elettorali proclameranno i candidati, mentre il 3 novembre saranno pubblicate le candidature ufficiali.

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La campagna elettorale avrà una durata di 15 giorni, che inizierà il 13 e terminerà il 27 novembre. Questo periodo sarà dedicato alla promozione delle liste e alla comunicazione delle posizioni politiche. Il 28 novembre, invece, sarà la giornata di riflessione, un momento dedicato al dibattito e alla riflessione su temi di interesse nazionale. Il 29 novembre, infine, si terranno le elezioni generali, che determineranno la composizione della XVI Legislatura.

La legge e la legalità del processo

La Junta Electoral Central garantirà il rispetto rigoroso di ogni fase del processo elettorale, in conformità con la legge vigente. La Legge Orgánica 5/1985, approvata nel 1985, stabilisce che i comizi devono svolgersi esattamente 54 giorni dopo la pubblicazione del decreto. Questo periodo è stato rispettato, con l’elezione fissata al 29 novembre. La Legge Costituzionale del 1978, inoltre, garantisce il rispetto dei termini stabiliti per il processo elettorale. Con il calendario definito, i cittadini spagnoli potranno seguire con attenzione il percorso che porterà all’elezione del nuovo Congresso dei Deputati. Il processo, attivato con l’annuncio di Sánchez, è stato strutturato per garantire trasparenza, legalità e partecipazione democratica. La prossima legislatura, che inizierà dopo le elezioni, sarà determinata da questa importante fase del sistema politico spagnolo.

Le date sono state fissate in modo preciso per rispettare la normativa vigente e garantire un processo elettorale regolamentare. La Legge Orgánica 5/1985, in particolare, ha stabilito che i comizi devono svolgersi esattamente 54 giorni dopo la pubblicazione del decreto. Questo termine è stato rispettato, con l’elezione fissata al 29 novembre. La Legge Costituzionale del 1978, inoltre, ha garantito il rispetto dei termini stabiliti per il processo elettorale. Il calendario delle elezioni generali del 29 novembre 2026 è stato reso noto con l’annuncio anticipato da Pedro Sánchez. Il processo elettorale è stato strutturato in modo preciso, rispettando le normative vigenti e garantendo la partecipazione democratica. La prossima legislatura, che inizierà dopo le elezioni, sarà determinata da questa importante fase del sistema politico spagnolo.