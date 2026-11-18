Napoli e Sinner seguono sviluppi importanti: acquisto terreni e decisioni in vista.

Il Napoli ha compiuto un passo decisivo verso la realizzazione del suo nuovo centro sportivo, con Aurelio De Laurentiis che ha firmato il preliminare d’acquisto dei terreni a Qualiano, comune dell’area nord del capoluogo campano. L’evento, in cui è stato presente anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, si è svolto oggi, sabato 20 novembre, alle ore 12 nello studio notarile in via dei Mille, con la presenza del notaio Francesco Coppa. Questo accordo segna un ulteriore passo avanti per la costruzione della nuova casa della società azzurra.

Decisioni in vista per Jannik Sinner

Intanto, il tennis italiano segue con attenzione le mosse di Jannik Sinner, che si trova a dover affrontare una serie di interrogativi riguardanti il suo futuro. Nonostante si sia visto a Torino per le ATP Finals, sorridente e loquace per gli sponsor, nella testa del giocatore ci sono decine di dubbi. Dopo aver incontrato il professor Alberto Zangrillo e un’équipe del San Raffaele di Milano, Sinner vuole un ulteriore parere prima di prendere qualsiasi decisione. La questione riguarda il suo ginocchio destro, con la possibilità di un consulto negli Stati Uniti.

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Le opzioni per Sinner sono molteplici: operare, andare in America o non tornare per l’Australia. Queste scelte, che potrebbero influenzare la sua carriera, sono al centro di una serie di riflessioni e valutazioni. La situazione non è semplice, e il giocatore si trova a dover valutare le opportunità che si presentano a lui.

Le designazioni arbitrali della Serie A

La Serie A ha visto le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata, con una serie di partite in programma nel fine settimana. Tra le partite in programma, spicca il match Napoli-Torino, in programma sabato 21 novembre alle ore 20:45, con l’arbitro Rapuano e i collaboratori Peretti e Mondin. Altra partita importante è Juventus-Venezia, domenica 22 novembre alle ore 12:30, con l’arbitro Arena e i collaboratori Cecconi e Miniutti.

Le decisioni arbitrali sono state annunciate con dettaglio, con l’indicazione dei vari componenti del sistema VAR e AVAR. Queste designazioni segnano un ulteriore passo nella gestione della Serie A, con un focus su precisione e trasparenza. Parallelamente, nel mondo NBA si registrano nuovi successi. I Los Angeles Lakers hanno battuto gli Hornets 118-114 dopo un overtime, ottenendo la nona vittoria consecutiva. Il successo è arrivato al termine di una rimonta esaltante, con i gialloviola che hanno recuperato diciotto punti di svantaggio. Tra i protagonisti, spicca Quentin Grimes, che ha messo a referto 47 punti. Le notizie dal basket segnano un ulteriore tassello nel panorama sportivo internazionale. Il calcio e il basket continuano a registrare sviluppi significativi, con il Napoli che si muove verso un futuro sempre più ambizioso e Sinner che valuta le sue prossime mosse.