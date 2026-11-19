Carles Puyol, ex calciatore spagnolo e ex capitano del Barça, ha annunciato il suo trasferimento al Inter Club Escaldes, club andorrano che gioca in Liga Conferencia. L’annuncio è stato reso pubblico attraverso un comunicato ufficiale, in cui Puyol ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità di lavorare con il club, che ha raggiunto un importante traguardo diventando il primo club andorrano a partecipare a una fase di una competizione europea. L’obiettivo del nuovo ruolo, che include la direzione delle relazioni e del calcio internazionale, è contribuire al proseguimento del successo e al raggiungimento di nuovi obiettivi.

Un passato di successi e una carriera di riconoscimenti

Carles Puyol, 48 anni, ha vissuto una carriera calcistica di alto livello, culminata con la conquista del campionato europeo nel 2008 e del campionato del mondo nel 2010. Con il Barça, dove ha giocato da capitano, ha vinto 21 titoli tra il 1999 e il 2014, tra cui sei campionati, tre Champions League e il famoso sextete del 2009. Ha anche rappresentato la squadra nazionale spagnola per 100 partite, dal 2000 al 2013, contribuendo al successo della squadra in diverse competizioni internazionali.

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Un ritorno in Andorra e un legame con l’allenatore

Puyol, che vive da inizio 2022 nel Principato d’Andorra, ha rifiutato una proposta di lavoro da parte di Gerard Piqué, ex compagno di squadra al Barça, per entrare nella direzione sportiva del FC Andorra. Ora, invece, si unisce al Inter Club Escaldes, dove tornerà a collaborare con l’allenatore Felip Ortiz, con il quale ha giocato nelle categorie inferiori del Barça e con cui mantiene un forte legame personale. L’obiettivo del club è proseguire il suo percorso di crescita, dopo aver raggiunto un traguardo storico.

Il club, attualmente campione della Liga Conferencia, ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo di Puyol, che ha dichiarato: “Quiero felicitar al club por todo lo que ha conseguito hasta ahora. Ganar siempre es difícil, pero mantenerse en el máximo nivel aún lo es más. El reto será continuar trabajando con la misma ambición y motivación para seguir creciendo y consiguiendo nuevos objetivi.” La sua esperienza e la sua conoscenza del calcio internazionale saranno un valore aggiunto per il club andorrano, che mira al futuro con ambizioni sempre più alte. Puyol, con la sua carriera e i suoi successi, rappresenta un punto di riferimento per il club, che spera di poter contare su una figura di spicco per il suo sviluppo. La sua presenza potrebbe aprire nuove opportunità per il club, che si propone di consolidare la sua posizione nel calcio europeo.

Carles Puyol, ex calciatore spagnolo, si trasferisce al Inter Club Escaldes.

Ha vinto il campionato europeo nel 2008 e il campionato del mondo nel 2010.

Con il Barça ha vinto 21 titoli, tra cui sei campionati e tre Champions League.

Si unisce al club andorrano con l’allenatore Felip Ortiz, con cui ha giocato in gioventù.