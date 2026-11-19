Gattuso si trova a dover decidere se far giocare Frattesi o non farlo, in vista di un mese di sfide chiave per la squadra. Il tecnico, con il peso di un calendario intenso che va dal Lecce alla Supercoppa, deve valutare con attenzione la situazione del centrocampista. Frattesi, pur essendo in allenamento, ha subito un ko in nazionale e ha mostrato un affaticamento durante la risonanza di lunedì. Il tempo a disposizione è limitato: solo oggi e domani Rino potrà parlare con il giocatore e con lo staff per prendere una decisione. La scelta non è semplice, soprattutto considerando che il mese che si avvicina è tra i più importanti della stagione.

Un mese di sfide chiave

Il calendario che si avvicina è ricco di impegni: dal derby alla Supercoppa, passando per il Lecce. Gattuso non può pensare solo a sabato, ma deve iniziare a pianificare a lungo raggio per non compromettere le partite decisive. Tavares ne è l’esempio: il rischio ha portato allo stiramento, e questo ha messo in chiaro i limiti di alcuni giocatori. Per questo motivo, il tecnico deve valutare con attenzione ogni opzione, anche se le decisioni potrebbero portare a cambi forzati.

Pubblicità

La decisione su Frattesi è cruciale per il mese che si avvicina. Gattuso ha già in mente alternative per il centrocampo, come Dele-Bashiru, Belahyane e Taylor, ma la situazione non è semplice. Nella pausa, il trio titolare ha avuto a disposizione solo Taylor, che ha saltato un’amichevole per un infortunio. Gli infortuni e la sosta incidono negativamente, e Gattuso deve fare i conti con le prevedibili sostituzioni. Inoltre, va valutato Provstgaard, sempre in campo tra Lazio e nazionale. Cambiare anche lui significherebbe stravolgere quasi tutta la difesa, un rischio che non si può permettere.

Le mosse di Gattuso

Gattuso ha già preparato alcune alternative per il centrocampo. Dele-Bashiru, Belahyane e Taylor sono pronti a sostituire Frattesi, ma la situazione non è semplice. Nella pausa, il trio titolare ha avuto a disposizione solo Taylor, che ha saltato un’amichevole per un infortunio. Gli infortuni e la sosta incidono negativamente, e Gattuso deve fare i conti con le prevedibili sostituzioni. Inoltre, va valutato Provstgaard, sempre in campo tra Lazio e nazionale. Cambiare anche lui significherebbe stravolgere quasi tutta la difesa, un rischio che non si può permettere.

La catena di destra, almeno, va salvaguardata, mentre la catena di sinistra è stata smontata dopo i ko di Nuno e Zaccagni. Gattuso ha già in mente Diogo Leite e Pedraza come sostituti di Sutalo e Nuno, ma la scelta non è facile. In avanti, le scelte sono obbligate: Isaksen, Pinamonti e Noslin sono i titolari, mentre Cancellieri è un’opzione in corsa. Gudmundsson, pur essendo tornato, ha poco minutaggio. Rovella e Cataldi potrebbero offrire altre soluzioni per le staffette nel secondo tempo.

Le prossime 48 ore chiariranno gli scenari per il Lecce. Rino ha aperto all’uso di Nicolò come vice Taylor, ma per ora si tratta di un’ipotesi in caso d’emergenza. Gattuso non può permettersi errori, soprattutto in un mese che include due finali, non una. La decisione su Frattesi è cruciale, e il tecnico dovrà fare i conti con i rischi e le opportunità che si presentano. Il tempo è limitato, e ogni scelta potrebbe influenzare il resto della stagione.