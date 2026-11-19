Domani, venerdì 20 novembre, si apre ufficialmente il Finlandia Trophy 2026, quinta tappa del circuito che precede le Finals del Grand Prix 2026-2027. L’evento, che si svolgerà a Helsinki, rappresenta un passo importante per gli atleti che mirano a prendere parte alle Finali di Chongqing, previste a dicembre. Tra i partecipanti, alcuni hanno già ottenuto la certezza matematica di partecipare, grazie ai loro risultati nelle precedenti gare. Tra questi, spicca la giapponese Ami Nakai, che ha concluso il suo percorso a punteggio pieno, accumulando 30 punti grazie alle vittorie al Grand Prix De France e Skate America. Anche la russa Alexandra Ignatova, in gara come neutrale, si è classificata al primo posto in due competizioni importanti, Cup Of China e Everett, confermando la sua posizione di favorita.

Qualificazioni in movimento

Nel frattempo, si registrano nuove certezze in campo. Tra gli uomini, solo Kao Miura ha la certezza di partecipare alle Finali, mentre la maggior parte degli altri atleti dovrà attendere i risultati della seconda tappa. Tra questi, Daniel Grassl, che si è piazzato al secondo posto a Skate America, si prepara a confrontarsi con i migliori in terra nipponica. La sua performance potrebbe rivelarsi decisiva per ottenere il pass per le Finali. In campo delle coppie, invece, la mancata partecipazione dei russi al Finlandia Trophy, tra cui Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskii e Anastasia Mishina-Alexandr Galliamov, ha ridisegnato le carte, con un impatto significativo sulle qualificazioni.

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La mancata partecipazione dei russi ha creato un vuoto nel circuito delle coppie.

Le coppie, in particolare, stanno vivendo un momento di forte incertezza. Il doppio successo tra Canada e Cina ha permesso a Lilah Fear-Lewis Gibson di chiudere la pratica in anticipo, con Evgeniia Lopareva-Brissaud e Diana Dalvis-Gleb Smolkin virtualmente dentro, anche se per l’ufficialità si dovrà ancora attendere. Nel frattempo, i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, primi in Francia e secondi in Cina, e ufficiosamente anche Alisa Efimova-Misha Mitrofonav, secondi in Canada e America, si sono già qualificati, confermando la loro posizione di spicciolo nel circuito.

Le certezze e le incognite

La situazione è in continua evoluzione, con nuove certezze che si aggiungono ogni giorno. Il Finlandia Trophy 2026 rappresenta un momento cruciale per gli atleti che mirano alle Finali del Grand Prix, con la possibilità di ottenere il pass per Chongqing. Tra i protagonisti, Daniel Grassl sembra essere uno dei candidati più promettenti, con la sua performance a Skate America e la sua preparazione per la prossima tappa in Giappone. La competizione è in movimento, e i risultati delle prossime gare potrebbero cambiare radicalmente il quadro delle qualificazioni.

La partecipazione di Grassl dipende dal risultato del Finlandia Trophy.

Per comprendere meglio la situazione, bisognerà attendere l’ultimo appuntamento giapponese, il NHK Trophy, che si terrà la prossima settimana. In attesa di nuovi risultati, i pattinatori si preparano al meglio per affrontare le sfide che si presenteranno. Il circuito del Grand Prix 2026-2027 si avvicina al suo epilogo, con le Finali di Chongqing che rappresentano l’ultimo atto di questa stagione. La competizione è in movimento, e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il destino di molti atleti.