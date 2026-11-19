Un dispositivo sperimentale, chiamato Detangle, ha dimostrato di recuperare quasi tutto il pelo in topi in un mese, combinando impulsi elettrici e trattamenti genetici per stimolare i follicoli. Il peine, sviluppato da ricercatori dell’Università di Beihang a Pechino, ha ottenuto risultati notevoli in un test su animali, ma non è ancora disponibile per l’uso umano. La ricerca, pubblicata su Nature Communications il 3 novembre 2026, si concentra sulla alopecia androgenetica, la forma più comune di calvizie.

Un peine che stimola i follicoli e trasporta sostanze terapeutiche

Detangle appare simile a un normale pettine, ma le sue spine incorporano elettrodi di diverse altezze e depositi con sostanze terapeutiche. Al passare sulla pelle, genera impulsi elettrici che stimolano i follicoli e facilitano il passaggio delle molecole attraverso la barriera cutanea. Il campo elettrico raggiunge una profondità fino a nove volte maggiore rispetto alle applicazioni esterne tradizionali. I ricercatori hanno utilizzato due trattamenti genetici: uno favorisce la formazione di vasi sanguinei attorno ai follicoli, mentre l’altro riduce la produzione di una ormone legato al loro deterioramento. La combinazione di elettricità e terapie genetiche potrebbe rappresentare un passo avanti nella ricerca sulle cause della calvizie. Gli scienziati sperano che questa tecnologia possa offrire nuove opportunità per il trattamento della alopecia androgenetica, una condizione che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, è chiaro che il dispositivo rimane in fase sperimentale e richiederà ulteriori studi prima di poter essere utilizzato in modo clinico.

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Un risultato notevole, ma ancora in fase sperimentale

Nel test, i topi che hanno ricevuto il sistema completo hanno mostrato un recupero del 97,85% del pelo nella zona trattata in un mese. La stimolazione elettrica da sola ha prodotto risultati più modesti. Tuttavia, i test sono stati condotti su animali e non si sa ancora se il dispositivo funzionerà allo stesso modo negli esseri umani. Prima di poterlo utilizzare in ambito clinico, sarà necessario valutare la sua sicurezza, efficacia e durata degli effetti. Il dispositivo, che si chiama Detangle, potrebbe aprire nuove frontiere nella cura della calvizie. Ma per il momento, non è ancora disponibile per l’uso umano. Gli scienziati sottolineano che, sebbene i risultati siano promettenti, è necessario proseguire con ulteriori ricerche prima di poterlo mettere in commercio.

La combinazione di elettricità e terapie genetiche potrebbe rivoluzionare il trattamento della calvizie.

La ricerca ha anche evidenziato che il peine elettrico, grazie alla sua capacità di stimolare i follicoli e di trasportare sostanze terapeutiche, potrebbe offrire un’alternativa ai trattamenti tradizionali. Gli scienziati hanno confrontato i risultati con quelli ottenuti con il minoxidil e la finasterida, due farmaci comunemente utilizzati per combattere la calvizie. I dati mostrano che il dispositivo ha prodotto un effetto significativamente più forte.

Il dispositivo non è ancora pronto per l’uso in ambito clinico.

Nonostante i risultati promettenti, il peine elettrico non è ancora disponibile per l’uso umano. Gli scienziati sottolineano che i test sono stati condotti su animali e che non si sa ancora se il dispositivo funzionerà allo stesso modo negli esseri umani. Prima di poterlo utilizzare in modo clinico, sarà necessario valutare la sua sicurezza, efficacia e durata degli effetti. Al momento, Detangle non è disponibile per combattere la calvizie negli esseri umani.