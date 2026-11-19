Massimo Oddo, ex giocatore del Milan e della Lazio, ha raccontato in un’intervista a Repubblica il suo rapporto con Gennaro Gattuso, ex allenatore della Nazionale e attuale tecnico del Lazio. L’ex calciatore ha sottolineato come Gattuso fosse un “braccio armato” del club rossonero, un uomo di disciplina e fermezza, in grado di rieducare i giocatori come se fosse in carcere. Tra i ricordi più significativi, Oddo ha parlato di un episodio in cui Gattuso, arrabbiato per un gelato con Andrea Pirlo, gli diede una forchettata alla coscia.

Un rapporto di rispetto e umorismo

Oddo ha descritto Gattuso come un allenatore che non si limitava a punire, ma rieducava i giocatori con fermezza. “Rino rieduca senza mai punire: bastavano due minuti di ritardo – capitava soprattutto ai brasiliani, esclusi Dida e Kakà – e scattava il rimprovero”, ha spiegato. Non serviva l’intervento della società, poiché Gattuso aveva il potere di risolvere i momenti di crisi in modo diretto e efficace. Il rapporto tra Oddo e Gattuso era spesso segnato da un’atmosfera di rispetto e umorismo. Tra i ricordi più divertenti, c’è l’episodio in cui i due giocatori, Oddo e Pirlo, avevano scherzato con Gattuso, cosparandolo il letto di sabbia. In un’altra occasione, Oddo aveva provocato Gattuso dicendogli: “Rino, mi dai una mano a capire questa formula?” e lui, pur volendo picchiarmi, si era limitato a sbottare, mentre Oddo scoppiava a ridere.

Pubblicità

Un’esperienza di formazione e disciplina

Oddo ha anche ricordato un episodio particolare che si era verificato nel 2007, il giorno prima dei quarti di Champions contro il Bayern. Gattuso, arrabbiato perché i giocatori stavano mangiando un gelato, aveva esclamato: “Domani giochiamo una partita fondamentale e voi vi divertite così?”. L’episodio ha lasciato un’impronta profonda nel giocatore, che ha raccontato come Gattuso gli avesse dato una forchettata alla coscia per punizione. Questo episodio, come molti altri, ha dimostrato come Gattuso fosse un allenatore che non si limitava a impartire ordini, ma aveva la capacità di trasmettere valori e disciplina. “Una volta mi diede una forchettata alla coscia per colpa di un gelato con Pirlo”, ha raccontato Oddo, sottolineando come il rapporto tra i due fosse spesso segnato da un mix di rispetto e scherzi.

La relazione tra Oddo e Gattuso, nata sul campo e sviluppatasi nel tempo, è rimasta un ricordo indelebile per l’ex giocatore. Un rapporto basato su rispetto, umorismo e una forma di disciplina che ha lasciato un segno profondo nella sua carriera. La testimonianza di Oddo offre un’immagine vivida e autentica del carattere e del metodo di lavoro di Gattuso, un uomo che ha saputo unire severità e umorismo nel mondo del calcio.

Leggi anche Maldini racconta il tentativo di Guardiola per la squadra azzurra