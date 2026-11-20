Aina Bauzá, la prima donna spagnola a completare la Ruta del Ron, ha concluso con successo la traversata transatlantica dopo 19 giorni, 2 ore e 57 minuti di navigazione in solitario. L’impresa, che ha visto la regatista percorrere 3.542 miglia nautiche (6.560 km) senza soste né assistenza, si svolge tra Saint-Malo e Pointe-à-Pitre, in Guadalupe, nel Caribe. La Ruta del Ron, un’iconica regata che si svolge ogni quattro anni, si è rivelata questa volta una delle più difficili nella sua storia, con incidenti e sfide che hanno colpito la flotta in diversi momenti.

Una traversata intensa e piena di sfide

La traversata di Aina Bauzá ha visto la regatista affrontare condizioni meteorologiche estreme, manutenzione del materiale, e una crescente fatica fisica. Negli ultimi giorni, quando sembrava vicina alla meta, le zone di vento debole hanno rallentato la sua avanzata, costringendola a prendere decisioni precise e continue. La gestione dell’autonomia a bordo è stata un altro grande sfida, con la produzione di energia solare inferiore alle aspettative, obbligando Aina a utilizzare maggiormente il motore per caricare le batterie e controllare il consumo di acqua e energia.

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La soddisfazione di un traguardo storico

“Sono molto contenta di aver arrivato. La sensazione di arrivare dopo 20 giorni di navigazione in solitario è sempre incredibile”, ha dichiarato Aina Bauzá al momento del suo arrivo. La regata, che ha visto la partecipazione di 115 imbarcazioni, ha visto la sua categoria Class40, la più competitiva, segnata da incidenti, danni e abbandoni. Nonostante le difficoltà, Aina ha espresso soddisfazione per l’esperienza e per il risultato raggiunto.

Un percorso di crescita e di trasformazione

La carriera di Aina Bauzá ha visto un passaggio significativo: dopo anni di vela olimpica, a 26 anni, ha scoperto un nuovo modo di navigare, la vela oceánica. Dalla sua esperienza in Mini 6.50, Figaro e Class40, ha accumulato oltre 40.000 miglia di navigazione. Nel 2024 ha stabilito un record ufficiale tra Cádiz e San Salvador, e nel 2025 è stata la prima donna spagnola a completare la Transat Café L’Or in Class40. Questa nuova impresa, però, rappresenta un ulteriore passo avanti per la sua carriera e per la sua passione per la vela. La traversata è stata anche un progetto legato alla Alice Milliat Foundation, un’organizzazione che promuove la visibilità del sport femminile e la parità di genere nel mondo dello sport. La fondazione si impegna a migliorare la presenza delle donne in tutte le professioni sportive e a garantire una pratica sportiva accessibile e sicura. L’esperienza di Aina Bauzá, quindi, non è solo un traguardo personale, ma anche un simbolo di progresso per la comunità femminile nella vela.

3.542 miglia nautiche percorse in solitario

6.560 km senza soste né assistenza

19 giorni, 2 ore e 57 minuti di navigazione

Prima donna spagnola a completare la Ruta del Ron

Progetto legato alla Alice Milliat Foundation

La traversata di Aina Bauzá rappresenta un momento di crescita non solo per la sua carriera, ma anche per la sua personale evoluzione come atleta. La sua esperienza, fatta di sfide e di successi, dimostra come la vela oceánica possa essere un’alternativa significativa per chi cerca un nuovo cammino nel mondo della competizione. La sua storia, però, è anche un esempio di come il sport femminile possa crescere e diventare sempre più visibile e riconosciuto a livello internazionale.