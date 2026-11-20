Il calendario di Sinner e la flessibilità del tennis

Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP, ha commentato durante la conferenza stampa delle ATP Finals a Torino il calendario di gioco di Jannik Sinner, sottolineando come il tennis sia un “buffet” in cui i giocatori devono sapersi regolare. “Dovrebbe giocare 18 tornei, non 22”, ha detto Gaudenzi, riferendosi al numero di eventi in cui il tennista italiano partecipa. L’ex numero 18 del mondo ha spiegato che il modello di gioco odierno è diverso rispetto al passato, con giocatori più intelligenti e attenti alla salute.

Il tennis offre scelta, ma richiede responsabilità.

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Il presidente dell’ATP ha fatto un paragone con la Formula 1, dove i piloti sono obbligati a partecipare a un numero fisso di gare, mentre nel tennis i giocatori possono scegliere liberamente i tornei in cui partecipare, con alcuni limiti come i Slam e i Masters 1000. “Noi abbiamo un modello di atleta indipendente”, ha spiegato Gaudenzi, sottolineando come il tennis permetta una maggiore flessibilità. Tuttavia, questa libertà richiede una gestione attenta, soprattutto per evitare infortuni.

La salute del giocatore e l’evoluzione del modello atletico

Gaudenzi ha anche parlato dell’importanza di prendersi cura del corpo, un aspetto che oggi è più riconosciuto rispetto al passato. “I giocatori di oggi sono molto più intelligenti di noi”, ha affermato, ricordando come in passato si prendevano antinfiammatori e si giocava anche quando si era malati. L’ex numero 18 del mondo ha citato Novak Djokovic come esempio di come si debba lavorare in questa direzione, con un approccio più attento alla salute e alla preparazione.

La gestione del corpo è un aspetto chiave per la longevità.

Una riflessione personale di Gaudenzi è emersa durante l’intervista: “Dev’essere sentito il dolore per capire quando rischi di creare una lesione che può durare nel tempo. Io ho commesso questo errore per tutta la carriera: mascheravo il dolore e poi mi rompevo. Noi giocavamo di più da infortunati, ma ci rompevamo prima e smettevamo prima”. Queste parole mettono in luce una differenza tra il passato e il presente, con un maggiore rispetto per la salute del giocatore. Il dibattito sul calendario e sull’overbooking dei tornei è sempre più acceso, con il rischio di infortuni sempre più frequente. Gaudenzi ha riconosciuto questa tendenza, ma ha anche sottolineato come il tennis sia un sport che permette una scelta, ma richiede una gestione responsabile. “Il tennis è un buffet: scegli tu, devi saperti regolare”, ha concluso il presidente, rafforzando l’idea che i giocatori debbano prendersi la responsabilità del loro percorso.