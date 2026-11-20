La Juventus si prepara al match contro il Venezia con un gruppo di giocatori nuovamente al completo, dopo il rientro di tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Il tecnico Spalletti, però, non può considerare il quadro completamente risolto, poiché alcune situazioni restano da monitorare. Tra i giocatori in fase di recupero, si segnala il lavoro di Nico Gonzalez e Kalulu, che hanno svolto allenamenti personalizzati, mentre altri restano ancora fuori disposizione.

Due rientri importanti per Spalletti

Due rientri importanti per il tecnico sono stati registrati: Celik e Cambiaso, entrambi tornati ad allenarsi in gruppo. La notizia è stata vista come un ulteriore passo avanti per la squadra, soprattutto considerando le difficoltà recenti e la necessità di trovare soluzioni sulle corsie esterne. Il turco Celik aveva accusato un problema alla coscia sinistra durante il riscaldamento della partita tra Francia e Turchia, ma gli accertamenti hanno escluso lesioni, permettendogli di proseguire il recupero. Cambiaso, invece, sta gradualmente superando i problemi muscolari che lo avevano costretto a fermarsi, dopo aver saltato l’ultimo impegno contro la Fiorentina.

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Il ritorno di Celik e Cambiaso rappresenta un’alternativa preziosa per Spalletti. La squadra, infatti, ha bisogno di più opzioni per poter gestire al meglio le partite in vista del Venezia. L’argentino Nico Gonzalez, invece, si sta concentrando per superare il problema al soleo che lo ha tenuto lontano dal campo, mentre Kalulu è alle prese con il recupero da una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Entrambi, però, non sono ancora al completo e restano da valutare nelle prossime sedute.

Conceicao e Zhegrova tornano a disposizione

La preparazione alla gara contro i lagunari entra nel vivo, con il tecnico chiamato a valutare le condizioni dei singoli giocatori prima di decidere la formazione. Anche nel reparto offensivo, si registrano buone notizie: Conceicao e Zhegrova sono tornati ad allenarsi con il gruppo. Il portoghese ha completato il percorso di recupero dopo aver superato una lussazione alla spalla, mentre Zhegrova ha ripreso a giocare dopo i problemi fisici accusati durante gli impegni con la nazionale kosovara.

Nonostante i progressi, la squadra non è ancora al completo. Restano ancora indisponibili Locatelli, Thuram, Yildiz, Grabara e Milik, che non sono ancora al top di forma. Spalletti continuerà a monitorare quotidianamente le condizioni dei giocatori, con l’obiettivo di presentarsi alla sfida contro il Venezia con il maggior numero possibile di alternative. La seduta mattutina ha consegnato indicazioni incoraggianti, ma il lavoro non è ancora terminato. Le prossime sessioni saranno decisive per capire se anche Nico Gonzalez e Kalulu potranno avvicinarsi al rientro.

Spalletti valuta i rientri di Celik e Cambiaso

Conceicao e Zhegrova tornano a disposizione

Restano ancora indisponibili Locatelli, Thuram, Yildiz, Grabara e Milik