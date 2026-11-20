Il tecnico del Parma, Alberto Gilardino, ha commentato in conferenza stampa le condizioni dei giocatori e le sfide che attendono la squadra nella prossima partita contro la Roma, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Ennio Tardini. Dopo la sosta per le nazionali, il tecnico ha espresso fiducia nel gruppo e ha sottolineato l’importanza di cogliere le opportunità che la Roma potrebbe concedere. “Domani affrontiamo una squadra che offre il miglior calcio in Italia, ma sappiamo che dovremo essere bravi a cogliere le occasioni che concederanno”, ha detto Gilardino.

Le condizioni dei giocatori

Gilardino ha parlato in particolare delle condizioni di alcuni giocatori chiave, tra cui Troilo e Bernabé, che sono stati al centro dell’attenzione. “Troilo è rientrato ieri e oggi farà il primo allenamento con la squadra, è motivato e felice”, ha spiegato. “Bernabé sta bene, si è allenato tutta la settimana e sarà della partita”, ha aggiunto. Per quanto riguarda Romero, il giocatore è avanti nel recupero e si augura possa tornare ad allenarsi singolarmente la prossima settimana, ma al momento non può fare contrasti. Ndiaye, invece, è squalificato.

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Il rapporto con Gasperini

Il tecnico ha anche ricordato il rapporto con il suo ex allenatore, Gian Piero Gasperini, con il quale ha avuto un’esperienza significativa. “L’ho avuto come allenatore in un’età in cui pensavo di aver raggiunto un livello tale da non poter fare qualcosa in più, lui invece è stato bravo a tirarlo fuori”, ha detto Gilardino. “Ha plasmato una squadra e l’ha fatta sua in poco tempo. Si è fatto comprare i giocatori forti che vuole lui. I bravi allenatori sono bravi anche in questo”, ha sottolineato. Sono felice di rivederlo domani, ha concluso.

Il tecnico ha espresso fiducia nel gruppo e ha ribadito l’importanza di dare un contributo determinante in caso di assenze. “Ho grande fiducia nel gruppo e zero alibi se dovessero esserci delle assenze. Chi ci sarà dovrà dare un contributo determinante”, ha detto. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulle prossime partite e di pensare a dare continuità alla squadra. “Mancano cinque partite alla sosta, siamo concentrati e allineati per affrontarle al massimo”, ha concluso Gilardino. Gilardino ha anche fatto riferimento al mercato di gennaio, ma ha precisato che non ha ancora parlato con la società. “Ancora non ne ho parlato con la società”, ha detto. Dobbiamo pensare a dare continuità, ha concluso, mostrando un atteggiamento positivo e concentrato sulle prossime sfide.

Troilo: rientrato ieri, farà il primo allenamento con la squadra

Bernabé: sta bene, si è allenato tutta la settimana e sarà della partita

Romero: avanti nel recupero, non può fare contrasti al momento

Ndiaye: squalificato