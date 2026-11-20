Carlos Alcaraz e Ben Shelton si sfideranno in semifinale delle Atp Finals 2026, dopo che i due atleti hanno concluso i rispettivi gironi con posizioni di spicco. La partita, valida per la fase successiva del torneo, è in programma sabato 21 novembre al Centrale dell’Inalpi Arena, con orario ancora da definire. Alcaraz, aritmeticamente primo classificato nel Gruppo Ivan Lendl, ha vinto due set contro Frances Tiafoe e Daniil Medvedev, mentre Shelton ha chiuso il girone al secondo posto dopo la vittoria su Rafael Jodar. La sfida tra i due sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro su Mediaset. Inoltre, sarà disponibile in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, accessibile anche da dispositivi mobili e tablet.

Un confronto con storia e precedenti

Alcaraz e Shelton si sono già affrontati cinque volte, con lo spagnolo che ha vinto quattro delle cinque partite dirette. L’ultimo incontro tra i due risale alla finale del Masters 1000 di Parigi, dove Alcaraz ha vinto con il punteggio di 7-6(5) 7-5. Il match di semifinale rappresenta un’altra occasione per il confronto tra due giocatori in crescita, con Alcaraz che cerca di consolidare la sua posizione tra i migliori del circuito, mentre Shelton cerca di scalare le classifiche e dimostrare la sua capacità di competere a livello internazionale.

Pubblicità

La sfida tra Alcaraz e Shelton è un momento chiave per entrambi, con un’atmosfera di tensione che si sentirà al Centrale dell’Inalpi Arena.

Le opportunità economiche e i premi in palio

Le Atp Finals offrono premi significativi, con un montepremi totale che arriva a oltre 5 milioni di dollari. Per la semifinale, il vincitore riceverà 1.206.000 dollari (400 punti), mentre il campione del torneo si aggiudicherà 2.412.000 dollari (500 punti) e il titolo di campione imbattuto. I giocatori che partecipano al Round Robin ricevono un premio di partecipazione di 156.000 dollari, mentre la vittoria in una partita del Round Robin porta a 405.000 dollari (200 punti). Questi numeri mettono in luce l’importanza della semifinale per la carriera di Alcaraz e Shelton, che potrebbero guadagnare punti cruciali per il ranking ATP.

La partita tra Alcaraz e Shelton rappresenta un momento chiave per entrambi, con il potenziale di un’altra vittoria per il numero uno del mondo e l’opportunità per Shelton di dimostrare la sua forza in un contesto di alto livello. La sfida si preannuncia emozionante, con un’atmosfera di tensione che si sentirà al Centrale dell’Inalpi Arena, dove i tifosi saranno pronti a seguire la partita in diretta su Sky Sport o in streaming. La semifinale delle Atp Finals 2026 è un evento che unisce prestigio, prestazione e potenziale, e Alcaraz e Shelton sono pronti a dare il loro contributo.

Partita in programma sabato 21 novembre al Centrale dell’Inalpi Arena

Trasmessa da Sky Sport e in chiaro su Mediaset

Disponibile in streaming su NOW e Sky Go