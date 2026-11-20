Il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, ha aperto il dibattito elettorale con un attacco diretto al presidente del governo, Pedro Sánchez, accusandolo di non essere un presidente degno della Spagna. L’evento, che si è svolto a Madrid il 19 novembre 2026, è stato moderato da María Casado, presidente dell’Academia della Televisione, e si è protratto per circa due ore. Feijóo ha sottolineato la mancanza di bilanci, la gestione inadeguata della vivienda e dei prezzi, e ha citato diversi episodi di corruzione e scandali che coinvolgono il governo.

Corruzione e gestione politica al centro del dibattito

Feijóo ha elencato una serie di episodi controversi legati al governo, tra cui i casi di Ábalos, Koldo, Leire, e le informazioni su familiari di Sánchez. Ha anche menzionato la gestione dell’infrastruttura ferroviaria, come il progetto AVE, e questioni relative a Ceuta e El Hierro. L’attacco di Feijóo ha incluso l’uso di critiche di Carles Puigdemont, un ex leader catalano, che ha definito Sánchez come una persona amorale e cinica. “Quieren que lo olvides, yo quiero que no vuelva a pasar”, ha detto Feijóo, sottolineando la sua volontà di cambiare la leadership.

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Struttura del dibattito e temi trattati

Il dibattito è stato suddiviso in cinque blocchi tematici: vivienda, economia e fiscalità, politica sociale e servizi pubblici, lotta contro la corruzione e regenerazione democratica, e migrazione e politica estera. Feijóo ha concentrato la sua intervista su critiche alla gestione del governo, in particolare sulla mancanza di bilanci e sulla gestione inadeguata della vivienda e dei prezzi. Ha anche sottolineato la mancanza di risorse e la scarsa gestione delle politiche economiche.

Il dibattito ha visto anche la reazione di altri partiti, come Vox, che ha espresso un disappunto per l’assenza di un elemento chiave nel dibattito. Inoltre, il leader del Partito Popolare ha sottolineato la necessità di un cambiamento al vertice del governo, affermando che la Spagna merita un presidente degno. “España merece un presidente decente y él no lo es”, ha concluso Feijóo, rafforzando la sua posizione di opposizione al governo attuale. Con il dibattito concluso, il focus si sposterà sulle prossime settimane, con i partiti che dovranno presentare le loro proposte e strategie per il voto del 29 novembre. Feijóo, con il suo attacco diretto e la sua richiesta di cambiamento, ha messo in mostra la sua posizione chiara e determinata, cercando di influenzare l’opinione pubblica in favore del Partito Popolare.

La sua strategia si basa su una critica diretta al presidente del governo, cercando di presentare un’alternativa chiara e definita. La reazione di Sánchez, che ha rimasto in silenzio su alcune domande, ha suscitato ulteriore attenzione e dibattito tra i cittadini e i media. Il dibattito rappresenta un momento cruciale per le elezioni generali del 29 novembre 2026, con Feijóo che cerca di guadagnare supporto attraverso accuse di corruzione e gestione inadeguata.

Il dibattito ha visto anche la partecipazione di altri candidati, tra cui Rufián e Vox, che hanno espresso opinioni e critiche. La sua posizione di opposizione al governo attuale si basa su una serie di episodi di corruzione e gestione inadeguata, che Feijóo ha cercato di sottolineare durante la sua intervista. La sua richiesta di cambiamento al vertice del governo è diventata un tema centrale del dibattito, con l’obiettivo di influenzare l’opinione pubblica e guadagnare supporto per il Partito Popolare. Con il dibattito concluso, il focus si sposterà sulle prossime settimane, con i partiti che dovranno presentare le loro proposte e strategie per il voto del 29 novembre. Feijóo, con il suo attacco diretto e la sua richiesta di cambiamento, ha messo in mostra la sua posizione chiara e determinata, cercando di influenzare l’opinione pubblica in favore del Partito Popolare.