Antonio Conte ha raccontato i retroscena del suo periodo all’Inter, dal 2019 al 2021, intervistato da Cronache di Spogliatoio. Il tecnico salentino ha spiegato come la sua decisione di lasciare la squadra nerazzurra sia nata da un dissenso con i progetti iniziali. “Marotta e Zhang mi vollero all’Inter per interrompere l’egemonia della Juventus”, ha detto Conte, aggiungendo che “andai via perché mi fu detto che dopo lo Scudetto potevano andare via tutti”. L’esperienza alla squadra di Milano, che ha portato al successo del 2021, è stata caratterizzata da un forte rapporto con l’amministratore delegato Giuseppe Marotta, con il quale aveva già collaborato alla Juventus.

Un progetto condiviso e un rapporto di fiducia

Conte ha ricordato come il progetto con l’Inter fosse chiaro fin dall’inizio: “L’obiettivo era chiaro da parte della società, quindi si fa un percorso insieme”. L’obiettivo era interrompere l’egemonia della Juventus e costruire una squadra competitiva a livello internazionale. “Io sono quello che vedi in ogni situazione: chiaro che se stiamo andando verso una direzione e siamo d’accordo su questo, noi dobbiamo andarci”, ha spiegato il tecnico. Il rapporto con Marotta è stato fondamentale per la costruzione del progetto vincente, che ha portato al successo del 2021.

Pubblicità

Conte ha sottolineato come il rapporto con i giocatori fosse un elemento chiave del progetto. L’esperienza con i giocatori, come Romelu Lukaku, ha lasciato un segno profondo. “Nella sua evoluzione ebbe un impatto fondamentale proprio Conte”, ha detto Lukaku, ricordando come il tecnico l’abbia aiutato a diventare un giocatore completo. “Romelu non era abituato a giocare spalle alla porta, aveva solo la fase della ripartenza”, ha spiegato Conte, aggiungendo che l’allenamento era stato un momento cruciale per il giocatore.

La decisione di andarsene e l’impegno con i giocatori

Dopo lo Scudetto, Conte ha deciso di lasciare l’Inter, non ritenendosi più in linea con i patti iniziali. “Io vado via dall’Inter perché avevamo appena vinto lo Scudetto e facciamo una riunione in cui mi viene detto che praticamente tutti i calciatori potevano essere venduti in estate”, ha spiegato. L’esperienza con i giocatori ha lasciato un’impronta profonda, anche grazie a metodi di allenamento personalizzati. “A fine allenamento gli iniziammo a tirare forte con lo spara-palloni e in più Paolo Vanoli che gli arrivava da dietro per infastidirlo, ovviamente con protezione in gommapiuma se no si sarebbe fatto male”, ha ricordato. Questi dettagli testimoniano l’impegno e l’attenzione del tecnico verso i giocatori, che ha sempre visto come protagonisti del processo di crescita.

Il calcio, per Conte, è stato sempre un’esperienza emozionante e unico. Ha ricordato come il calcio, con la sua capacità di emozionare, abbia lasciato un’impronta indelebile nella sua vita. “Se dovessi però cogliere un momento o una frase che racchiudano le emozioni travolgenti che il calcio è capace di regalare, non ho dubbi: ‘Arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro!'”, ha detto, riferendosi a un momento memorabile della sua carriera. Queste parole testimoniano l’importanza del calcio non solo come sport, ma come esperienza che unisce persone e crea ricordi duraturi.