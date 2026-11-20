La Roma ha vinto 3-2 contro il Benfica nel match di andata della Champions League femminile, mettendo un piede e mezzo agli ottavi di finale. La vittoria, ottenuta all’ultimo respiro, ha permesso alle giallorosse di scavalcare proprio il Benfica e di consolidare la propria posizione nella corsa al passaggio del turno. La partita, giocata al Da Luz, ha visto la Roma superare le difficoltà e trovare la vittoria grazie all’eurogol di Jahnukainen, che ha sbloccato la situazione dopo la doppia rimonta delle lusitane. La squadra di Piovani ha dimostrato resilienza e qualità, anche se non ha sfruttato al meglio le occasioni create.

Una vittoria all’ultimo respiro

La Roma ha affrontato il Benfica in una partita che si è rivelata estremamente equilibrata e intensa. Dopo un primo tempo in cui la squadra di Piovani ha trovato il vantaggio grazie all’incornata di Van Dooren, il Benfica ha reagito con decisione, portando il risultato sul 1-1. Nella ripresa, la Roma ha avuto un momento di superiorità, ma non è riuscita a mantenere il controllo del gioco, permettendo al Benfica di pareggiare sul 2-2. Tuttavia, al termine del recupero di tre minuti, Jahnukainen ha siglato il gol decisivo, portando la Roma al 3-2 e permettendole di ipotecare il passaggio agli ottavi di finale.

Pubblicità

Van Dooren ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria, esultando con le compagne e riconoscendo la qualità della squadra. «Che squadra!» ha esclamato la giocatrice, riconoscendo l’impegno e la determinazione delle compagne. Jahnukainen, invece, ha chiuso la partita con un gol decisivo, che ha permesso alla Roma di rimanere in corsa per la qualificazione. La Uefa ha premiato Van Dooren come miglior giocatrice in campo, lodandone la calma e la capacità di finalizzare.

Un futuro di fiducia e determinazione

La vittoria ha permesso alla Roma di mettere un piede e mezzo agli ottavi di finale, anche se il prossimo turno sarà decisivo. Le giallorosse affronteranno il Real Madrid, mentre il Benfica dovrà affrontare l’HB Koge. Nonostante la sconfitta, le lusitane non hanno perso la speranza, con Caroline Moeller a commentare: «Non so cosa ci sia passato per la testa. Non abbiamo difeso come dovevamo. Abbiamo lottato, ma semplicemente non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che ci si sono presentate». Tuttavia, Moeller ha espresso fiducia nel futuro: «Passeremo il turno? Sì, certo. Ci teniamo moltissimo. Non c’è altra scelta che andare avanti. Conquisteremo altri tre punti».

La Roma ha dimostrato di essere una squadra in grado di competere a livello europeo. La vittoria contro il Benfica è un passo importante verso gli ottavi di finale, ma il cammino non è ancora finito. La squadra di Piovani dovrà mantenere la concentrazione e la determinazione per affrontare il prossimo match, che potrebbe decidere il destino della sua stagione in Champions League.