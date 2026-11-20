Due adolescenti, nati nel 2011, hanno realizzato un record insolito nel calcio giovanile: hanno giocato due Mondiali in tre settimane. Komiljon Sharipov, tayiko, e Ryan Swami, fiyiano, hanno partecipato al Mundial Sub-17 di Catar dopo aver competito in Bakú nella categoria sub-15. Con 15 anni, sono i primi a raggiungere due tornei giovanili della FIFA in così breve tempo, senza essere semplici figuranti, ma come giocatori già internazionali con esperienza. La loro straordinaria carriera ha suscitato interesse a livello mondiale, con la FIFA che ha sottolineato il loro talento e la loro determinazione.

Un percorso di talento e sacrificio

La precocità di Sharipov e Swami non è solo un risultato individuale, ma il frutto di una struttura organizzata. Sharipov, centrocampista, ha vinto la Coppa del Mondo Sub-15 con la Tadjikistan, contribuendo alla vittoria contro il Canada con due gol e una assistenza. Swami, attaccante, ha segnato l’unico gol della Fiji contro l’Indonesia, nonostante la sconfitta per 7-1. Entrambi hanno affrontato sfide diverse, adattandosi a scenari e pressioni nuovi, dimostrando una maturità al di sopra della loro età.

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“Vestire la camiseta della mia squadra è qualcosa di speciale, mi ricorda da dove vengo”, ha detto Sharipov, rivelando il legame profondo con la sua terra d’origine.

La FIFA, attraverso il Programa de Desarrollo del Talento guidato da Arsène Wenger, ha supportato il loro percorso, cercando di creare opportunità per talenti provenienti da contesti diversi. Il tayiko si è formato in una scuola calcistica del paese, mentre la Fiji ha visto crescere un talento che potrebbe rappresentare un futuro promettente per il calcio del Pacifico.

Un’esperienza unica e un futuro promettente

Per Swami, il Mondial Sub-17 rappresenta un’esperienza di crescita. La Fiji, che gioca nel Gruppo H con la Spagna, affronterà una delle squadre più forti del torneo. Il fiyiano, con 15 anni e due Mondiali a suo nome, potrebbe trovarsi di fronte alla cantera di un campione del mondo. La sua carriera è un esempio di come il talento, accompagnato da un sistema di supporto, possa superare le barriere geografiche e economiche.

“Giocare con la Fiji è come giocare per la mia famiglia”, ha detto Swami, ricordando il sostegno della sua famiglia, in particolare del padre e del fratello, che hanno giocato un ruolo fondamentale nel suo percorso.

Entrambi i ragazzi hanno espresso gratitudine per chi li ha supportati lungo il percorso. La loro storia non è solo un record, ma un simbolo di speranza per i giovani talenti di paesi con meno visibilità nel calcio internazionale. La loro esperienza rappresenta un’altra prova del potere del calcio come strumento di crescita e inclusione. Con due Mondiali in tre settimane, Sharipov e Swami non solo hanno creato un record, ma hanno anche dimostrato che il talento, se accompagnato da opportunità, può superare ogni limite. Il loro viaggio continua, e con esso, la loro storia diventa un esempio per il calcio giovanile globale.

Komiljon Sharipov: tayiko, centrocampista, ha vinto il Mondial Sub-15 con la Tadjikistan.

Ryan Swami: fiyiano, attaccante, ha segnato l’unico gol della Fiji contro l’Indonesia.