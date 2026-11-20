L’Olimpia Milano ha vinto in Eurolega contro il Fenerbahce per 78-70, in una partita che ha visto la squadra italiana giocare al meglio e soprattutto nel quarto decisivo. La vittoria, ottenuta dopo un’altra prestazione di alto livello, rappresenta un momento di rilancio per la squadra dopo un periodo di difficoltà. La vittoria è arrivata grazie a un’ottima prova di Moses Wright e Leandro Bolmaro, che hanno guidato la squadra in una fase cruciale del match.

La cura Banchi si vede

La presenza di Luca Banchi in panchina ha portato un cambiamento significativo nella squadra. Dopo il successo di martedì contro la Stella Rossa, l’Olimpia ha dimostrato di essere in grado di giocare in modo più coeso e determinato. La squadra sembra rigenerata, con un approccio difensivo solido e buone idee in attacco. Il cammino verso il play-in è durissimo, ma ora c’è un pensiero e una flebile speranza.

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Il match ha visto un’alternanza di vantaggi tra le due squadre, con il Fenerbahce che ha cercato di prendere il controllo del gioco. Tuttavia, l’Olimpia ha reagito in modo efficace, soprattutto grazie alle giocate di Wright e Bolmaro. Il centro americano ha chiuso con una doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi, mentre l’argentino ha messo a referto 19 punti complessivamente. Marko Guduric ha segnato 16 punti, il terzo milanese a raggiungere la doppia cifra.

Un quarto decisivo

Il quarto decisivo ha visto l’Olimpia rianimare il match grazie a Devon Hall, che ha messo due triple consecutive e ha dato una spinta alla squadra. Il parziale dell’Olimpia ha proseguito, con Wright che ha addirittura schiacciato il sorpasso a cinque minuti dalla fine. La squadra ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, con Bolmaro che ha chiuso con un’altra importante giocata. Il Fenerbahce, pur avendo avuto momenti di superiorità, non è riuscito a mantenere il controllo del match. Talen Horton Tucker ha segnato 17 punti, ma la squadra turca ha avuto difficoltà a gestire la partita. Shavon Shields, invece, ha avuto una serata negativa, con zero punti. La vittoria dell’Olimpia è un segnale positivo, anche se il cammino verso il play-in resta difficile.

La vittoria di oggi rappresenta un momento di gioia per l’Olimpia Milano, che ha dimostrato di essere in grado di giocare al meglio in Eurolega. La squadra ha dimostrato di essere in grado di reagire alle sfide e di giocare con determinazione. La prossima sfida sarà un test importante, ma per ora l’Olimpia può guardare al futuro con un po’ di fiducia. La squadra ha dimostrato di essere in grado di reagire alle sfide e di giocare con determinazione. La vittoria di oggi è un segnale positivo, anche se il cammino verso il play-in resta difficile. La presenza di Luca Banchi in panchina ha portato un cambiamento significativo nella squadra.