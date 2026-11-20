Il presidente spagnolo Pedro Sánchez ha celebrato i risultati economici del Paese durante un dibattito con l’opposizione, sottolineando che “Spagna è un successo di paese”. L’evento, tenutosi il 19 novembre 2026, ha visto Sánchez rispondere alle domande del leader dell’opposizione, Alberto Núñez Feijóo, in un confronto che ha messo in luce le politiche economiche e sociali del governo. Sánchez ha sottolineato come la crescita economica, con un tasso del 2,6% del prodotto interno lordo nel 2026, sia frutto di un modello sociale democratico che ha riuscito a mantenere la stabilità anche in un contesto di crisi.

Politiche economiche e sociale

Sánchez ha collegato la crescita al mercato del lavoro, sottolineando l’importanza della creazione di posti di lavoro e della partecipazione femminile al mercato del lavoro. Ha anche menzionato l’aumento del salario minimo interprofesionali al 75%, la revalorizzazione delle pensioni e il rafforzamento del welfare. “Abbiamo compatibilizzato crescita e riduzione delle emissioni”, ha detto, “con un modello che include il sostegno al benessere sociale e la riduzione del deficit pubblico.” Questi elementi, ha sottolineato, hanno contribuito a mantenere un equilibrio tra crescita economica e sostenibilità.

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Confronto con l’opposizione

Nel dibattito, Sánchez ha risposto alle domande su tasse, costi della vita e pensioni, difendendo la solida gestione del governo e il sostegno delle previsioni internazionali. Ha anche sottolineato che la Commissione Europea ha riconosciuto la Spagna come la principale economia europea in crescita nel 2026. “La via socialdemocratica funziona”, ha affermato, “e i dati lo dimostrano.” Sánchez ha inoltre ricordato i progressi nella partecipazione femminile al lavoro e nel numero di imprese individuali, evidenziando un miglioramento nella diversificazione del mercato del lavoro.

Il dibattito, organizzato dall’Academia di Televisión, ha visto Sánchez e Feijóo confrontarsi su temi chiave come la pressione fiscale, la corruzione e le politiche pubbliche. Sánchez ha sottolineato l’importanza di mantenere il percorso attuale, evitando cambiamenti radicali in politica economica. “Non dobbiamo dare un giro di 180 gradi”, ha detto, “ma continuare a progredire”. La sua posizione è stata supportata da dati concreti, come il riconoscimento europeo della crescita spagnola. Il presidente ha inoltre riconosciuto i sacrifici personali, affermando di aver dovuto rinunciare a molti momenti privati durante la sua gestione. Questo ha dato un’immagine più umana del leader, che ha cercato di spiegare come le politiche economiche siano state costruite con il sostegno della società intera. “Tutto ciò è un successo di paese”, ha concluso Sánchez, chiedendo di mantenere il percorso attuale per garantire ulteriore progresso.