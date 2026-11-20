La presidente della comunità autonoma di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha paragonato il leader del Partito Socialista, Pedro Sánchez, al “villano di un film” durante un evento elettorale del PP a Ceuta, il 20 novembre 2026. La sua dichiarazione, fatta durante un discorso rivolto al pubblico, ha suscitato reazioni e ha messo in luce la tensione politica tra i due leader. Ayuso ha usato un’immagine cinematografica per esprimere la sua insoddisfazione per le politiche del governo centrale, sottolineando come Sánchez possa “riapparire all’ultimo momento” e sorprendere chi crede che la situazione sia risolta.

Un confronto simbolico con il leader nazionale

Ayuso ha descritto Sánchez come “il vecino guapo” che, pur sembrando sconfitto, può “tirare su il piede” e riprendersi in modo inaspettato. La sua metafora, tratta da un film di suspense, ha servito a mettere in evidenza la sua preoccupazione per la stabilità politica e la sua volontà di mantenere il controllo sulle decisioni. La presidente ha sottolineato che il PP ha bisogno del sostegno dei cittadini per ottenere una rappresentanza nel Congresso, soprattutto in una regione come Ceuta, dove la situazione migratoria è un tema cruciale.

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La campagna elettorale si avvicina al momento decisivo

L’evento a Ceuta è avvenuto nel periodo finale della campagna elettorale, quando i partiti cercano di consolidare il loro sostegno prima delle elezioni del 29 novembre. Ayuso ha sottolineato l’importanza di non disperdere il voto, soprattutto in un contesto in cui la divisione tra candidature potrebbe favorire il Partito Socialista. La sua parola chiave è stata la mobilitazione, che ha dovuto affrontare non solo le sfide interne del PP, ma anche la gestione della crisi migratoria. La presidente ha criticato la risposta del governo centrale, sostenendo che non abbia dato abbastanza attenzione alla situazione.

La sua comparazione con il cinema ha suscitato interesse e ha reso il discorso più memorabile. Ayuso ha anche sottolineato l’importanza del lavoro di Juan Jesús Vivas, presidente di Ceuta, e ha appoggiato la candidatura di Rafa Martínez-Peñalver. La sua posizione è chiara: il PP deve mantenere il controllo e non cedere alle pressioni del governo nazionale. La frase “Hasta que no pasen los créditos, esta película no ha terminado” ha messo in chiaro che la battaglia politica non è ancora finita.

La sua dichiarazione ha suscitato reazioni sia all’interno del PP che tra i suoi avversari. Molti hanno visto in questa metafora un modo per rafforzare il messaggio del partito, mentre altri hanno visto un tentativo di manipolare l’opinione pubblica. In ogni caso, la sua parola chiave rimane la mobilitazione e la coesione del partito, che deve affrontare le sfide del momento con unità e determinazione. La sua comparazione con il cinema ha reso il discorso più memorabile e ha messo in luce la sua posizione di leader. Ayuso ha sottolineato che il governo centrale non ha dato abbastanza attenzione alla situazione migratoria e che il PP deve mantenere il controllo. La frase “Hasta que no pasen los créditos, esta película no ha terminado” ha messo in chiaro che la battaglia politica non è ancora finita.