Juan Mata, ex calciatore spagnolo, ha iniziato un nuovo ruolo come consulente per Populous, uno dei più prestigiosi studi di architettura sportiva a livello mondiale. L’annuncio, reso pubblico il 20 novembre 2026, segna un passo importante nella sua carriera post-agonistica, che si concentra ora su progetti legati al mondo del calcio e alla sua evoluzione. Mata, 38 anni, ha lasciato il campo dopo due decenni di attività, coronata con la vittoria del Mondiale del 2010 e con esperienze in club come Valencia, Chelsea e Manchester United, nonché in Giappone e Australia.

Una visione strategica per il design sportivo

Il ruolo di consulente di Mata si concentrerà principalmente sulle città sportive, spazi che, secondo Jorge Betancor, direttore generale di Populous in Spagna, rappresentano per i giocatori “la loro casa”. L’obiettivo è integrare la sua esperienza di calciatore, con quasi 200 partite giocate e trofei vinti in strutture progettate da Populous, come il FNB Stadium di Johannesburgo o il Wembley, nel processo di progettazione di centri di allenamento di alto livello. Él no va a dibujar, pero va a la mesa de decisiones, ha sottolineato Betancor, spiegando che Mata non sarà un progettista, ma un consulente strategico in grado di influenzare le decisioni chiave.

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Un modello aperto per il futuro del calcio

La collaborazione tra Mata e Populous mira a sviluppare un modello di infrastruttura sportiva più aperto, in cui le strutture non sono solo un investimento per i club, ma un’opportunità per la comunità. Questo approccio, già adottato in paesi come gli Stati Uniti con centri clinici e spazi multiuso, si estende a nuove aree come la gestione della salute dei giocatori e la creazione di spazi comuni. Betancor ha sottolineato come le piccole decisioni di design marcano la differenza reale nella vita dei giocatori, citando come esempio un centro di recupero con grandi finestre che guardano verso il campo, per mantenere la motivazione dei giocatori in fase di recupero.

Con l’obiettivo di progettare gli stadi del futuro, verso il 2030, Mata si unisce a un team di esperti che mira a integrare la prospettiva di un ex calciatore nel design di spazi di alto rendimento. Questo ruolo rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera non solo come ex giocatore, ma anche come imprenditore e attivista sociale, con un’esperienza già consolidata in iniziative come Common Goal e la Right To Dream Academy. Inoltre, Mata è già investitore in progetti sportivi di alto livello, tra cui la scuderia Alpine di Formula 1, il San Diego FC della MLS e Mercury 13, un fondo dedicato alla professionalizzazione del calcio femminile.

La collaborazione con Populous rappresenta un’altra opportunità per il calciatore spagnolo di contribuire al mondo del calcio, non solo come ex giocatore, ma come consulente e stratega. La sua esperienza sul campo, unita alla sua visione di futuro, potrebbe influenzare in modo significativo la progettazione di nuove infrastrutture sportive, contribuendo a un’evoluzione del settore che vede il calcio non solo come sport, ma come un’industria in continua trasformazione.

Juan Mata, ex calciatore, diventa consulente per Populous

Il ruolo si concentra su centri di allenamento e città sportive

La collaborazione mira a un modello aperto per il calcio

Mata ha già esperienze come investitore in progetti sportivi