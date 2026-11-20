L’Inter ha aperto alla cessione di Alessandro Bastoni, con un incontro tra la dirigenza e l’entourage del giocatore che ha rivelato una volontà comune di valutare un’eventuale partenza. Il difensore, in forza al club nerazzurro da diversi anni, ha contratto fino al 2028 e, nonostante la sua forte legame con l’ambiente nerazzurro, non esclude una partenza se si prospettasse un’opportunità significativa. L’interesse per il lombardo è stato segnalato da diversi club, tra cui il Barcellona e il Chelsea, che hanno mostrato un interesse concreto.

Un futuro in bilico per Bastoni

Secondo quanto riferito da FCInter1908.it, l’Inter ha iniziato a considerare la possibilità di una grande cessione alla fine della stagione, con Bastoni come nome principale. L’incontro tra gli agenti del giocatore e i rappresentanti del club ha evidenziato una posizione aperta, con l’idea di valutare una separazione se una proposta risultasse vantaggiosa per entrambe le parti. Il difensore è stato ripetutamente accostato a club stranieri nelle ultime sessioni di mercato, ma non si è mai parlato di un prolungamento del contratto.

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La volontà di entrambe le parti di valutare una cessione è emersa chiaramente durante l’incontro.

Il Barcellona è stato la squadra che ha effettuato i maggiori sondaggi per Bastoni, mostrando un interesse concreto e un gradimento significativo. Più recentemente, il Chelsea ha espresso un interesse, con alcune indiscrezioni che ne hanno parlato come possibile acquirente. L’Inter, però, sembra orientata a valutare offerte serie, con l’obiettivo di realizzare una cessione di rilievo. Bastoni, pur essendo legato all’Inter, non esclude una partenza se si prospettasse un’opportunità importante.

Le dinamiche del mercato e le prospettive

La situazione di Bastoni rimane in bilico, con l’Inter che valuta le possibilità di una cessione e i club interessati che monitorano la situazione. Il difensore, che ha giocato per l’Inter da diversi anni, potrebbe lasciare il club nerazzurro alla fine della stagione, se le condizioni saranno soddisfacenti per tutte le parti coinvolte. L’Inter, inoltre, ha espresso un interesse per una grande cessione, con Bastoni come nome principale, e ha iniziato a considerare l’ipotesi di una partenza.

La decisione finale dipenderà da una proposta che risulti vantaggiosa per entrambe le parti.

Nonostante la sua forte legame con l’ambiente nerazzurro, Bastoni non chiude affatto ad una partenza verso l’estero nel caso in cui si prospettasse un’opportunità importante. L’Inter, inoltre, ha aperto alla cessione del giocatore, con un incontro tra la dirigenza e l’entourage che ha rivelato una volontà comune di valutare un’eventuale partenza. Il futuro del difensore, quindi, rimane aperto e dipenderà dalle prossime mosse dei club interessati e delle parti coinvolte.