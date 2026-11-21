Il Barça ha subìto una sconfitta in casa contro l’Estrella Roja, 100-103, in un match che si è deciso nell’ultimo minuto di overtime. La partita, disputata al Palau Blaugrana, ha visto il team serbo guidato da Tyson Carter, che ha segnato 31 punti, prendere il sopravvento grazie a un’azione decisiva nella fase finale. L’arbitrato ha suscitato proteste tra i giocatori catalani, in particolare per un fallo disruptivo su Carter e per la conseguente espulsione di Joel Parra, che ha reagito con un gesto di protesta. Il Barça, che ha perso la seconda partita consecutiva in Euroliga, si allontana di due vittorie dal primo posto nella classifica.

Un match equilibrato con tanti cambi di ritmo

La partita ha visto un andamento altamente incerto, con continui scambi di vantaggio e un’alternanza di prestazioni. Il Barça, nonostante le assenze di giocatori chiave come Killian Hayes, Kevin Punter e Umoja Gibson, ha tentato di mantenere il controllo del gioco, ma ha subìto un’azione decisiva del serbo. L’Estrella Roja, guidata da Carter e da un’ottima difesa, ha reagito con un parziale di 0-9 nel secondo quarto, forzando un time-out di Sekulic. Il Barça, pur avendo momenti di brillantezza con Brizuela e Robinson, ha sofferto per errori e un’efficacia limitata nel tiro.

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La squadra catalana ha iniziato con una prestazione debole, segnando solo 6 punti contro i 2 del team serbo. Nonostante un parziale di 16-4 nel primo quarto, il Barça non ha mai dominato la partita. L’Estrella Roja, con un’ottima difesa e un attacco in grado di reagire in momenti cruciali, ha mantenuto il controllo del gioco. La sconfitta ha portato il Barça a distanza di due vittorie dal primo posto nella classifica della Euroliga.

Le decisioni degli arbitri e le reazioni del team

Le decisioni degli arbitri, Emin Mogulkoc, Ioannis Foufis e Christian Theis, hanno suscitato proteste tra i giocatori del Barça. Tra i momenti più controversi, un fallo disruptivo su Carter, che ha portato all’espulsione di Parra, ha scatenato le reazioni del team catalano. Inoltre, due tiri liberi concessi all’Estrella Roja e un fallo tecnico su Kramer hanno contribuito a chiudere la partita a favore dei serbi. Il Barça, con 20 punti di Parra, 22 di Brizuela e 21 di Robinson, ha dato il massimo, ma non è riuscito a evitare la sconfitta.

La sconfitta ha messo in luce le difficoltà del Barça nel mantenere la concentrazione e nel gestire le decisioni degli arbitri. Nonostante i tentativi di reazione, il team catalano non è riuscito a chiudere il match, rimanendo in testa alla classifica ma a distanza di due vittorie dal leader. L’Estrella Roja, invece, si conferma come una squadra in crescita, pronta a sfidare i migliori della competizione. La partita, vista da 4.915 spettatori, ha visto un’azione intensa e un finale carico di tensione, con le proteste dei giocatori catalani e la vittoria finale del team serbo. Il Barça, con un’ottima difesa e un attacco in grado di reagire in momenti cruciali, ha dato il massimo, ma non è riuscito a evitare la sconfitta.

Barça 100-103 Estrella Roja

Tyson Carter (31 punti) e Joel Parra (20 punti) per il Barça

Estrella Roja vince in overtime grazie a Carter e a un’ottima difesa

La sconfitta ha portato il Barça a distanza di due vittorie dal primo posto nella classifica della Euroliga. L’Estrella Roja, invece, si conferma come una squadra in crescita, pronta a sfidare i migliori della competizione.