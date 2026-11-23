Il Manchester United, sotto la guida di Mauricio Pochettino, vive un momento di profonda crisi, con una difesa che sembra non riuscire a tenere il passo con le squadre di Premier League. Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Liverpool, il club ha visto emergere un problema che, secondo le parole di Gary Neville, non si osserva neppure nella League Two, la quarta divisione inglese. La difesa, in particolare, ha mostrato una mancanza di ordine e di supporto tra i giocatori, con conseguenze pesanti sul campo.

Una difesa in peggioramento

Il Manchester United, con il nuovo allenatore, ha registrato il peggior rendimento difensivo tra le cinque grandi lighe europee, avendo subito 34 gol in tutte le competizioni questa stagione. Dopo 11 partite, il club si trova in posizione di retrocessione, con solo 8 punti conquistati. La difesa, in particolare, ha subito un calo significativo, con un episodio chiave avvenuto al minuto 8, quando Yoro è stato espulso per una fallo di gioco. Questo ha messo in difficoltà l’intero team, che non è riuscito a opporsi al Liverpool, unico avversario che ha sempre avuto la superiorità.

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Le parole di Neville e Keane

Gary Neville, ex capitano del club e coproprietario del Salford City, ha espresso preoccupazione per il livello difensivo del Manchester United, affermando che non è paragonabile a quello visto nella League Two. “Non credo che siano eccellenti a livello individuale, e neppure come gruppo”, ha detto Neville, rispondendo a Roy Keane, ex giocatore del club, che ha sottolineato la mancanza di supporto tra i difensori. Lo che mi preoccupa dei difensori del United è che non stanno ricevendo molto aiuto, ha commentato Keane su Sky Sports.

La discussione tra Neville e Keane ha evidenziato una profonda preoccupazione per la situazione del club. Neville ha anche sottolineato che, nonostante la sconfitta, il Manchester United è l’unico che può uscirne fuori. È un momento difficile per noi, ma siamo gli unici che possono uscirne, ha detto Bruno Fernandes, capitano del club, dopo la partita. La situazione, però, sembra non migliorare, con il club che affronta una stagione in difficoltà, con un allenatore che non riesce a trovare la giusta formula per il team.

La crisi del Manchester United non sembra essere solo un problema tecnico, ma anche un problema di squadra. Neville ha sottolineato che non è come se i giocatori dicessero: “Non siamo fenomeni, ma possiamo fare un buon lavoro insieme”. La mancanza di coesione e di supporto tra i giocatori ha portato a una serie di errori difensivi, che hanno costato punti e posizioni. La situazione, però, non sembra migliorare, con il club che si trova in una posizione di retrocessione e con un allenatore che non riesce a trovare la giusta rotazione.

La sconfitta contro il Liverpool ha messo in luce i problemi del Manchester United, con una difesa che non riesce a tenere il passo con le squadre di Premier League. La situazione, però, sembra non migliorare, con il club che affronta una stagione in difficoltà, con un allenatore che non riesce a trovare la giusta formula per il team. La crisi, quindi, sembra essere un problema che non si risolve facilmente, e il club dovrà trovare una soluzione per uscirne fuori.