Il Paris Fc ha chiuso l’11ª giornata di Ligue 1 con un poker di fronte all’Angers, portando a casa un successo che lo colloca al secondo posto in classifica, a -3 punti dal Psg. Due giocatori italiani, Alessio Coppola e Koleosho, hanno messo a segno le reti decisive, contribuendo al successo della squadra di Parigi. La vittoria, il terzo successo consecutivo in campionato, ha rafforzato la posizione del club nella competizione francese.

due italiani in gol, il contributo chiave del Paris Fc

Il Paris Fc ha dominato la partita contro l’Angers, con un’azione di qualità che ha portato a un punteggio di 4-0. Tra i protagonisti, due giocatori italiani hanno messo a segno le reti decisive: Alessio Coppola, con un colpo di testa, e Koleosho, che ha trovato il goal con un tiro ravvicinato. Le altre reti sono state firmate da Zabi e Maxime Lopez, ex centrocampisti di Sassuolo e Fiorentina. La squadra di Parigi ha dimostrato una solidità difensiva e un attacco in crescita, con un’efficacia che ha permesso di chiudere la partita in modo netto.

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la squadra di Parigi ha dimostrato una solidità difensiva e un attacco in crescita.

La vittoria ha portato il Paris Fc al secondo posto in classifica, a -3 punti dal Psg, che rimane in testa. La squadra ha chiuso il primo tempo avanti di due reti grazie a Gouiri e Paixao, ma nella ripresa gli ospiti hanno tentato una rimonta. A partire dal 70′, Mafouta ha accorciato le distanze, ma poco dopo ha fallito il rigore del possibile pareggio. La squadra di Parigi ha resistito e ha chiuso la partita con un successo che conferma la sua forza in Ligue 1.

la classifica e la sfida con il Psg

Con il successo contro l’Angers, il Paris Fc si conferma come una delle squadre più competitive del campionato francese. La squadra si trova al secondo posto, a -3 punti dal Psg, che rimane in testa. La squadra di Parigi ha dimostrato una capacità di reazione e una solidità in campo che la pongono in una posizione di vantaggio rispetto a molti avversari. La prossima sfida sarà contro la Roma in Champions League, dove il Psg ha perso Doué prima della partita.

la squadra di Parigi si trova al secondo posto, a -3 punti dal Psg.

La vittoria del Paris Fc ha anche avuto un impatto sul resto del campionato, con altri risultati che hanno influenzato la classifica. Il Marsiglia, ad esempio, ha fallito l’aggancio al terzo posto del Lilla, mentre il Rennes ha visto un’azione di Dia non sufficiente a portare a casa la vittoria. La partita tra Marsiglia e Le Mans ha visto un crollo del team di Marseille, che ha perso 2-3. Il Paris Fc, con il successo in casa, si conferma come una delle squadre più forti del campionato.