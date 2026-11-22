Il numero dei gol segnati da Pelé aumenta misteriosamente sui social, suscitando confusione tra i tifosi e dibattiti su come vengono conteggiati. La questione è emersa in seguito al lancio della “Clássica”, una nuova divisa dedicata al mito brasiliano, presentata dal Santos il 19 novembre 2026, esattamente 57 anni dopo che il tre volte campione del mondo segnò il suo millesimo gol in carriera. L’evento ha riacceso una discussione che accompagna da decenni la carriera del fuoriclasse, soprattutto in relazione al confronto con Cristiano Ronaldo, che si avvicina al traguardo delle mille reti.

Un dibattito che accompagna la carriera di Pelé

Secondo le fonti, Pelé è attribuito un totale di oltre 1.200 gol, con cifre differenti a seconda delle fonti e delle partite considerate. La complessità del tema risiede nei criteri utilizzati per contare le reti. Alcuni tifosi hanno accusato i conteggi attribuiti al brasiliano di cambiare continuamente, proprio mentre Ronaldo si avvicina al numero magico delle mille reti. Un commento circolato sui social ha rilevato che, dopo che il portoghese ha segnato il suo 986º gol, il conteggio dei gol di Pelé è passato da 1273 a 1283, suscitando sconcerto e polemiche.

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La questione non è solo un mistero, ma un dibattito su come si contano i gol.

La polemica è esplosa anche in relazione alla rincorsa di Ronaldo al traguardo delle mille reti. Alcuni tifosi hanno sottolineato come i numeri attribuiti a Pelé non siano mai stati definitivamente stabiliti, a causa delle partite non riconosciute come ufficiali secondo i criteri statistici moderni. Tra queste, rientrano numerose amichevoli, incontri dei tour internazionali del Santos e dei New York Cosmos. Questo ha reso il totale dei gol di Pelé un dato in continuo dibattito, con numeri che variano a seconda delle fonti e delle metodologie utilizzate.

Un evento che riaccende un dibattito storico

Il Santos, con la presentazione della “Clássica”, ha voluto celebrare una leggenda, ma ha anche riaccendere un dibattito che ha accompagnato la carriera del brasiliano. Il 19 novembre 1969, Pelé segnò il suo millesimo gol in carriera, trasformando un calcio di rigore contro il Vasco da Gama, battendo il portiere Edgardo Andrada nella vittoria per 2-1 del Santos. Questa data, oggi celebrata con una nuova divisa, ha riacceso la discussione su come e quando i gol di Pelé vengono conteggiati, un tema che continua a suscitare interesse e controversie tra i tifosi e gli appassionati del calcio.

La celebrazione di un evento storico ha riaperto un dibattito che non ha mai smesso di interessare.

La confusione sui numeri dei gol di Pelé non è un fenomeno nuovo, ma è tornata al centro del dibattito grazie al lancio della maglia. I tifosi, spesso confusi, si chiedono se i dati siano veri o se siano stati modificati per motivi esterni. La questione non riguarda solo la veridicità dei numeri, ma anche il modo in cui vengono calcolati e presentati. Mentre Ronaldo si avvicina al traguardo delle mille reti, il dibattito su Pelé mostra come il calcio, anche per i miti, sia sempre in evoluzione.