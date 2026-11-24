Enzo Maresca, nuovo allenatore del Manchester City, ha rivelato di aver ricevuto contatti da una squadra italiana prima di firmare il contratto con il club inglese. L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli, dove l’ex tecnico di Parma, Leicester e Chelsea ha svelato un retroscena interessante. “A marzo, aprile e maggio ci sono stati dei contatti con una squadra italiana ma non con il Napoli. Del Napoli non ho mai sentito il presidente, non ho mai sentito nessuno”, ha dichiarato Maresca, escludendo però la possibilità di un ritorno al club partenopeo.

Un interesse per il calcio italiano

Sebbene Maresca abbia espresso un forte legame con il calcio italiano, ha chiarito che non ha mai ricevuto contatti diretti con il Napoli. Il tecnico, originario della provincia di Salerno, ha sottolineato come il calcio italiano necessiti di cambiamenti radicali. “Se siamo dove siamo, c’è da cambiare qualcosa. Bisogna essere un po’ più coraggiosi. Ogni volta che manchiamo un Mondiale o un Europeo, si dice che va cambiato tutto e poi non cambia mai niente”, ha detto, rivelando un’idea critica su come si gestisce il calcio nel nostro Paese.

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Le squadre in lizza hanno valutato la sua candidatura. Le indiscrezioni suggeriscono che Maresca fosse in lizza per posizioni in Italia, con il Milan e la Fiorentina tra i possibili interessati. Il patron rossonero ha spiegato che il club ha valutato la candidatura di Maresca, considerandone la filosofia di gioco e la formazione.

Un rapporto complesso con il Chelsea

Dall’altra parte, la Fiorentina, guidata da Fabio Paratici, aveva espresso interesse per un allenatore con caratteristiche diverse rispetto a Paolo Vanoli, il quale è stato richiamato dopo l’esonero di Fabio Grosso. Il rapporto tra Maresca e il Chelsea, che ha visto la fine del loro sodalizio, è stato influenzato da diversi fattori, tra cui la mancanza di accordi su alcuni aspetti tecnici. Il tecnico, che ha vinto diversi titoli con Pep Guardiola, ha espresso un forte desiderio di tornare a lavorare in Italia, ma ha anche sottolineato la soddisfazione per il suo attuale ruolo al Manchester City.

Il calcio italiano ha bisogno di coraggio. Maresca ha espresso un’idea critica su come si gestisce il calcio nel nostro Paese, sottolineando la necessità di cambiamenti radicali. “Io sono felicissimo di essere qui, perché questo è un grandissimo club, un’organizzazione che negli ultimi anni ha cambiato allenatori”, ha detto, rivelando un’idea di come si gestisce il calcio in Inghilterra. Le dichiarazioni di Maresca hanno alimentato nuove speculazioni sul suo futuro, ma per ora il tecnico sembra concentrato sul lavoro con il Manchester City. Il club, che ha vinto la Champions League, continua a cercare un equilibrio tra tradizione e innovazione, e Maresca, con la sua filosofia di gioco, potrebbe rappresentare un ulteriore passo in questa direzione.

Il calcio italiano, come ha sottolineato Maresca, ha bisogno di coraggio e cambiamenti radicali. Sebbene il tecnico non abbia mai ricevuto contatti diretti con il Napoli, le sue parole hanno riacceso il dibattito su come il calcio italiano possa evolversi. Il futuro di Maresca, però, sembra ancora concentrato sul club inglese, dove ha trovato un ambiente che gli permette di sviluppare la sua visione di gioco.