Jannik Sinner, numero due del tennis mondiale, ha ricevuto un intervento chirurgico a Turku, in Finlandia, da Lasse Lempainen, ortopedico specializzato in cure per atleti di alto livello. L’operazione, che ha visto Lempainen affrontare un caso complesso, ha segnato un ulteriore passo avanti nella carriera internazionale del medico, che ha già operato giocatori del calibro di Ousmane Dembélé e Eder Militao. L’esperienza con Sinner rappresenta un caso particolare, non solo per la sua importanza nel mondo del tennis, ma anche per la sua capacità di gestire interventi complessi con una concentrazione elevata e una responsabilità enorme.

Un intervento al tendine del bicipite femorale

L’intervento su Sinner ha riguardato il tendine del bicipite femorale, un’area delicata e spesso problematica per gli atleti. L’operazione, effettuata a Turku, ha visto Lempainen affrontare una situazione complessa, in cui il paziente aveva già completato un percorso di riabilitazione ma aveva subìto un nuovo infortunio durante allenamenti intensi. L’entità del problema è emersa solo durante l’intervento, quando il chirurgo ha dovuto decidere come procedere. La concentrazione era davvero intensa e ho dimenticato tutto il resto. «Quando sono uscito dalla sala operatoria, mi sentivo come se avessi dato il massimo», ha raccontato Lempainen. L’esperienza con Sinner ha messo in luce la sua capacità di gestire interventi complessi, anche quando la situazione si presenta in modo imprevisto. L’atleta, però, ha affrontato un momento di forte stress, soprattutto perché non aveva mai sperimentato un intervento chirurgico prima.

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Un sogno diventato professione

Da bambino, Lempainen aveva già in mente di diventare ortopedico sportivo. Un sogno coltivato nel tempo, che si è trasformato in una professione di livello internazionale. Con atleti provenienti da tutto il mondo che si affidano alle sue competenze per curare lesioni muscolari e tendinee, Lempainen ha costruito una rete di contatti che lo porta a essere chiamato nei casi più delicati. Il suo lavoro non si limita alla chirurgia, ma include anche la prevenzione e la gestione di fasi di recupero complesse.

«Sono consapevole di come ragiona un atleta, di quanto sia importante lo sport nella sua vita quotidiana e di come un infortunio possa cambiare completamente la sua esistenza», ha ammesso. La sua professionalità si basa su un lavoro costante, fatto di viaggi, incontri e contatti mantenuti nel tempo. Nessuno viene a prenderti a casa per offrirti un lavoro.

Lempainen, però, non si preoccupa della pressione che accompagna ogni intervento su un atleta di alto livello. «Il peso della responsabilità è enorme, ma la concentrazione permette di isolare tutto il resto», ha aggiunto. La sua filosofia si basa sulla prevenzione, un tema che ha sempre avuto un ruolo centrale nella sua pratica. «Tra gli infortuni più comuni per chi pratica sport ci sono distorsioni alla caviglia e al ginocchio e lesioni ai muscoli posteriori della coscia», ha spiegato. Un aspetto curioso del rapporto tra Lempainen e Sinner è la battuta sull’orologio. «Forse in Italia o altrove qualcuno può chiedersi che tipo di orologio porti un medico. Io risolvo il problema semplicemente non indossandone uno», ha detto Lempainen, mantenendo un profilo basso e concentrato sul lavoro.