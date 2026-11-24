Kevin Vallejos, noto come “El Chino”, si avvicina al sogno di diventare il primo campione argentino della UFC dopo aver sconfitto Aljamain Sterling nel torneo UFC Qatar. La vittoria, ottenuta per decisione unanime, lo ha reso il prossimo candidato al titolo di peso pluma. Il match, che si è svolto a Doha, ha visto Vallejos superare un avversario di grande esperienza, dimostrando una combinazione di tecnica e resistenza che ha suscitato interesse nel mondo delle MMA. La vittoria ha rafforzato la sua posizione come uno dei migliori contendenti della divisione, con un record di 19 vittorie e 1 sconfitta.

Un percorso di successi e una sola sconfitta

Vallejos, nato in Argentina, ha costruito un curriculum di successi negli ultimi anni. Tra i suoi maggiori successi, si segnala il noque contro il veterano Giga Chikadze e la vittoria su Josh Emmett nel primo round. La sua unica sconfitta professionale è avvenuta nella Dana White’s Contender Series contro Jean Silva, un match che potrebbe portare a una revancha nei prossimi mesi. La sua performance contro Sterling, un ex campione di peso gallo, ha dimostrato una capacità di adattamento e di gestione del match, con un’ottima gestione del grappling e una serie di colpi efficaci.

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La sua vittoria contro Sterling ha rafforzato la sua posizione come candidato al titolo. Il match ha visto Vallejos annullare il grappling dell’avversario e connettere colpi di grande impatto, dimostrando una combinazione di abilità e determinazione. La sua vittoria ha suscitato interesse nel mondo delle MMA e ha reso più concreto il suo sogno di diventare il primo campione argentino della UFC.

Un futuro in bilico tra titoli e cambiamenti

Il futuro di Kevin Vallejos è legato al destino di Alexander Volkanovski, attuale campione della UFC. Dopo aver difeso il titolo contro Movsar Evloev e aver consolidato la sua posizione come “GOAT” della divisione, Volkanovski ha espresso l’intenzione di provare a vincere a peso leggero per chiudere la sua carriera come doppio campione. Se questa mossa dovesse avverarsi, il cinturone vacante potrebbe essere un’opportunità per Vallejos, che ha già ricevuto un’indicazione da parte del campione stesso come possibile avversario.

La sua vittoria contro Sterling ha aumentato le possibilità di un confronto diretto con il campione australiano. La sua performance ha dimostrato una capacità di adattamento e di gestione del match, con un’ottima gestione del grappling e una serie di colpi efficaci. La sua carriera, però, non è priva di sfide. La sua unica sconfitta, contro Silva, rimane un punto di riferimento per il suo percorso.

La sua carriera, però, non è priva di sfide. La sua unica sconfitta, contro Silva, rimane un punto di riferimento per il suo percorso. Tuttavia, la sua capacità di rimontare e di superare avversari di alto livello ha reso il suo nome sempre più presente nel dibattito per il titolo. In Argentina, dove il MMA è in crescita, il successo di Vallejos potrebbe rappresentare un momento di orgoglio nazionale, con la possibilità di diventare il primo campione della UFC del paese. Con la sua ultima vittoria, Kevin Vallejos si è posizionato come uno dei candidati più seri per il titolo. La sua performance contro Sterling ha dimostrato una combinazione di abilità e determinazione che lo hanno reso un contendente di alto livello. Mentre si attende l’evolversi della situazione tra i campioni, il nome di Vallejos rimane uno dei più promettenti nel panorama della UFC.