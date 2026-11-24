La Coppa Davis 2026 si avvicina al suo momento più importante: la Final Eight, che si terrà a Bologna. Tra i protagonisti del torneo, Flavio Cobolli si prepara a affrontare i migliori giocatori del circuito, seguendo la regola dei n.1. Secondo le norme della competizione, Cobolli, il numero 1 azzurro per ranking ATP, giocherà sempre il secondo incontro contro il top player della squadra avversaria. Questo significa che, a seconda del percorso, il tennista italiano potrebbe trovarsi di fronte a nomi di grande prestigio.

Quarti di finale: Soonwoo Kwon, fuori dalla top 100 ATP

Nel primo turno della Final Eight, l’Italia affronterà la Corea del Sud. Il numero 1 della squadra asiatica è Soonwoo Kwon, un giocatore fuori dalla top 100 ATP. Kwon ha perso ieri in finale nel Challenger di Metz contro Francesco Passaro, un risultato che potrebbe influenzare la sua preparazione. Per Cobolli, l’esordio contro Kwon potrebbe essere un test utile, ma non certo un confronto di alto livello. La regola dei n.1 garantisce che Cobolli affronterà sempre il miglior rappresentante della squadra avversaria, ma in questo caso, il livello del match sarà comunque inferiore rispetto a quanto si potrebbe aspettare.

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Semifinali: Jiri Lehecka o Felix Auger-Aliassime

Se l’Italia passerà i quarti di finale, affronterà la vincente del match tra Cechia e Canada. Tra i cechi, Jiri Lehecka è il nome più probabile, mentre per i canadesi è certo l’impiego di Felix Auger-Aliassime. Entrambi sono giocatori di alto livello, con un ranking ATP che li colloca tra i migliori del mondo. In questo caso, Cobolli dovrà affrontare un avversario di livello superiore, con un’asticella che si alza notevolmente. La regola dei n.1 impone a Cobolli di giocare sempre il secondo incontro, ma il livello del match potrebbe diventare decisamente più impegnativo.

Se l’Italia arriverà in finale, il suo avversario potrebbe essere uno dei migliori del torneo. Tra le ipotesi, si segnala Alexander Zverev (Germania) o Carlos Alcaraz (Spagna), due nomi che hanno dimostrato di essere in grado di vincere grandi titoli. Mentre Arthur Fery (Gran Bretagna) e Jurij Rodionov (Austria) sono considerati meno probabili, la competizione è sempre aperta a sorprese. Per Cobolli, il rischio è alto, ma la regola dei n.1 lo mette in una posizione di vantaggio.

La Coppa Davis 2026 è un evento che mette in mostra non solo il talento dei giocatori, ma anche la strategia e la preparazione delle squadre. Per l’Italia, il percorso è stato definito con attenzione, e Flavio Cobolli, con il suo ranking ATP, è uno dei pilastri su cui si basa la squadra. Il suo ruolo nella Final Eight è cruciale, e la regola dei n.1 lo mette in una posizione di vantaggio, ma non di certezza. Il futuro del torneo dipenderà da come Cobolli e i suoi compagni di squadra si comporteranno nei prossimi giorni.