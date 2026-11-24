Il 24 novembre 2026, il mondo del scacchi ha visto nascere un’ipotesi matematica, ma non certa, che potrebbe portare Javokhir Sindarov a diventare il numero uno del mondo. L’uzbeche, con un rating ELO di 2782, si trova attualmente in quarta posizione nella classifica FIDE, mentre Magnus Carlsen, leader da anni, si colloca a 2823. La possibilità di un sorpasso è legata al risultato del match tra Sindarov e Gukesh, che attualmente si colloca a 2710. Ogni vittoria del giocatore uzbeche gli frutterà 4 punti ELO, mentre una sconfitta ne farà decurtare 6. La situazione è complessa, ma non impossibile.

La situazione attuale del ranking FIDE

La classifica FIDE del novembre 2026 mostra un quadro in cui Magnus Carlsen, pur essendo leader da anni, ha visto il suo rating scendere a 2804 a causa di alcuni forfait durante l’evento pilota del Total Chess World Championship Tour 2026. Questo ha permesso a Fabiano Caruana di avvicinarsi al comando, ma si è fermato a 2792. Sindarov, con 2782, si trova in quarta posizione, ma la sua posizione potrebbe cambiare in base al risultato del match contro Gukesh.

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Le possibilità del match e i numeri chiave

Per superare Carlsen, Sindarov dovrà vincere il match in modo decisivo. Se riuscisse a vincere per 8-0, il suo rating salirà a 2814, il che lo collocherebbe al primo posto. Anche un risultato di 7,5-0,5 lo porterebbe a 2809, e un 7-1 lo porterebbe a 2808. Questi numeri dimostrano che un dominio totale è necessario, ma non impossibile. Al contrario, un risultato meno favorevole potrebbe farlo scivolare in quarta posizione.

Il match tra Sindarov e Gukesh non è solo una competizione tra due giovani talenti, ma potrebbe anche influenzare la classifica mondiale. Gukesh, attualmente 26°, potrebbe risalire se il match si risolverà in modo positivo per lui. Un risultato di 7,5-2,5, ad esempio, lo porterebbe a 2797, posizionandolo tra i migliori 20 del mondo. Un dominio totale potrebbe portare Sindarov a superare Carlsen. La situazione richiede un risultato straordinario, ma non impossibile. La competizione tra i migliori scacchisti del mondo è sempre più accessibile a nuovi talenti, e Sindarov potrebbe essere il prossimo a scalzare il titolo di Carlsen. La possibilità di un sorpasso è un’ipotesi straordinaria, ma non del tutto irrealistica. Il mondo del scacchi osserva con attenzione questa possibilità, ma non si aspetta un risultato certo. Il match tra Sindarov e Gukesh è un evento che potrebbe cambiare la geografia del ranking mondiale, ma solo se il giocatore uzbeche saprà dominare la scena in modo straordinario.