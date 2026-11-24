Jannik Sinner ha subito un intervento chirurgico al ginocchio in Finlandia. Tempi di recupero e calendario.

Intervento al ginocchio: il primo passo verso la ripresa

Jannik Sinner, numero due del mondo, ha subito un intervento chirurgico al ginocchio destro in Finlandia, nella clinica di Turku, dove opera il chirurgo Lasse Lempainen. L’intervento, che si è svolto con successo, è stato scelto come via d’uscita dopo mesi di cure e riabilitazione senza risultati significativi. Il primo verdetto, quello che conta, è che è andato tutto bene. L’operazione, che mira all’allungamento della banda ileotibiale, è considerata una scelta conservativa, mirata a ridurre la tensione sull’articolazione e a alleviare il dolore cronico.

La decisione non è stata strategica, ma necessaria. Il numero due del mondo non sarà al via degli Australian Open, e non è stato un calcolo di calendario, ma un bisogno medico. L’atleta, che aveva già subìto un problema al ginocchio dopo Wimbledon, ha visto il problema peggiorare nel tempo, fino a quando non è stato possibile trovare una soluzione chirurgica.

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Tempi di recupero e obiettivi futuri

Secondo le stime, il recupero completo potrebbe richiedere circa tre mesi. Durante questo periodo, l’atleta dovrà passare attraverso diversi step: prima si concentrerà sulla riduzione del dolore e del gonfiore, poi si passerà al rinforzo muscolare, con particolare attenzione ad anche e glutei, e infine si tornerà a colpire la palla senza strappi né sovraccarichi. Per rientrare a ritmi pieni, serviranno da alcune settimane a qualche mese, a seconda della risposta individuale all’intervento.

Il calendario offre alcuni obiettivi chiari. Indian Wells, in programma a marzo, e Miami, a fine marzo, sono i primi grandi appuntamenti utili per Sinner. Il circuito si trasferirà poi sulla terra rossa con Montecarlo, inizialmente previsto per aprile. Se l’intervento dovesse rispettare l’ipotesi più ottimistica, un ritorno in primavera non sarebbe fantascienza. Tuttavia, se i tre mesi di fermo saranno rispettati alla lettera, Indian Wells potrebbe apparire un obiettivo ambizioso, mentre Miami potrebbe essere più verosimile.

Un problema che si portava dietro

Il problema al ginocchio destro di Sinner si è manifestato dopo il trionfo a Wimbledon, il 12 luglio scorso. Da allora, l’articolazione non ha permesso a Sinner di essere al top delle sue prestazioni. Settimane di attesa, di terapie e di speranze hanno portato a una decisione: la chirurgia. Il quadro clinico indica una sindrome della bandelletta ileotibiale in forma cronica, detta anche “ginocchio del corridore”. Questa condizione, che si verifica quando la fascia di tessuto fibroso che scorre lungo il lato esterno della coscia infiamma e causa dolore, è spesso trattata senza intervento chirurgico, ma solo quando le cure conservative non danno risultati.

La strada verso la ripresa

L’intervento, non troppo invasivo, ha come obiettivo principale la riduzione della tensione sull’articolazione e, se necessario, la rimozione dei tessuti infiammati che mantengono il dolore. L’atleta, accompagnato dal medico Herbert Schönhuber, ha ricevuto un piano di recupero dettagliato, che prevede diversi passaggi. Il primo è la gestione del dolore e del gonfiore, seguito da un lavoro di rinforzo muscolare e, infine, la ripresa delle attività sportive. Il ritorno a ritmi pieni dipenderà da come Sinner risponderà al trattamento e dalle esigenze tecniche del suo team. Il tempo sarà il vero indicatore del successo. Mentre il calendario offre alcuni obiettivi, il recupero fisico e la ripresa delle prestazioni saranno determinati dal progresso del giocatore. Il ginocchio, più che le date, scriverà il resto della sua storia.