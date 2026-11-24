Dopo la vittoria contro il Torino nell’ultimo turno di campionato, il Napoli ha voltato pagina e si concentra sulla prossima sfida di Champions League, in programma domani martedì 24 novembre alle 21 contro il Manchester City. L’allenatore Massimiliano Allegri ha espresso la sua attenzione sulle sfide future e ha sottolineato l’importanza di una prestazione di qualità per passare il turno. “Non bastano 6 punti, credo servano tre vittorie per la matematica” ha detto in conferenza stampa, evidenziando la necessità di una serie di risultati positivi per rimanere in corsa.

Un match tecnico e fisico

Allegri ha presentato la gara in modo chiaro, riconoscendo la forza del Manchester City: “Giochiamo contro una delle squadre più forti d’Europa, ha cambiato tanti giocatori ma ha qualità importanti. Resta tra le favorite per vincere la Champions. Servirà una partita tecnica, queste gare si preparano da sole. Ci saranno difficoltà oggettive contro un’avversaria tecnica e fisica”. L’allenatore ha anche sottolineato l’importanza di una partita di squadra, considerando la lunga lista di infortunati che affligge la squadra.

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Allegri ha inoltre parlato di energia positiva, sottolineando l’importanza di un clima interno favorevole: “Non sono molto superstizioso ma credo che le persone negative portino sfiga. Non le voglio vedere, mi sono girato in panchina e ho fatto una battuta ‘Sorridete magari segniamo’. Più energia positiva c’è e più riusciamo a portare le cose dalla nostra parte”. L’obiettivo, per il Napoli, è passare il turno nella Champions League, ma prima dovrà tornare in corsa nel campionato italiano.

De Bruyne e il mercato

Un tema ricorrente nella conferenza è stato Kevin De Bruyne, il grande ex del Napoli e uno dei giocatori che potrebbero lasciare la squadra durante la sessione di mercato di gennaio. “Non ci ho parlato, siamo nel pieno della stagione. Il Napoli è fortunato ad averlo, ognuno ha il suo carattere ma quando è in campo non si tira mai indietro. Lo dimostra la carriera che ha fatto”, ha detto Allegri. L’allenatore ha anche sottolineato che la società farà le sue valutazioni durante la sosta di Natale, ma per ora serve restare concentrati.

Allegri ha inoltre espresso la sua attitudine a considerare esperienze fuori dall’Italia: “Mi ha sempre affascinato, ho fatto scelte diverse ma non ho rimpianti. Mi ritengo molto fortunato e facciamo questo lavoro per fare partite di questo tipo: sarà una gara bellissima. L’obiettivo è passare il turno: se domani facessimo risultato sarebbe meraviglioso, ma in caso di sconfitta non pregiudicherebbe niente”. Il Napoli, con una lista di infortunati lunga e complessa, dovrà fare i conti con la mancanza di giocatori chiave. “La panchina è corta, però abbiamo giocatori che stanno recuperando. Favasuli e Marianucci non sono in lista, Meret e Vergara li abbiamo persi ma fa parte del gioco. Succede a tante squadre di avere molti infortunati, servirà una partita di squadra”, ha concluso l’allenatore.