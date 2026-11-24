Jesús Owono, portiere dell’Andorra, ha iniziato a allenarsi in solitario dopo la tragedia che ha segnato la sua vita. Il giocatore, originario della Guinea Equatoriale, ha fatto la sua prima apparizione pubblica durante il match contro il Leganés, dove ha assistito al momento del lutto per Demi, un tifoso scomparso. Dopo la partita, Owono ha visitato le installazioni del club per svolgere alcuni esercizi fisici, pur non avendo ancora indossato i guanti o effettuato esercizi da portiere. La sua presenza è stata accompagnata da un forte impegno emotivo, con la squadra che lo ha supportato costantemente.

Recupero fisico e mentale in corso

Owono, sancionato con 12 partite di sospensione, ha iniziato a allenarsi in solitario la settimana scorsa e ha continuato le sue sessioni il lunedì. Nonostante la sua partecipazione al ritiro, non ha ripreso completamente la sua attività come portiere. Il club del Principado non ha ancora ufficializzato la sua ritorna al campo, e non è stata fissata una data precisa. Il recupero dipende dal suo stato mentale, che continua a essere supportato da specialisti. La sua esperienza con la squadra è stata intensa: i compagni lo hanno accompagnato ogni giorno, visitandolo quasi quotidianamente. La squadra ha dimostrato un forte sostegno emotivo al portiere.

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La tragedia e le conseguenze

La tragedia ha avuto luogo il 2 novembre, durante un match in cui Owono ha subito un grave impatto al petto da parte della rodilla del giocatore Jesús de Miguel. L’incidente ha causato una paralisi cardiorespiratoria, con conseguenze fatali per il tifoso. Dopo l’evento, Owono ha espresso profonda tristezza e dolore, con la squadra che ha cercato di supportarlo in modo costante. Il club non ha intenzione di ricorrere alla sancione di 12 partite di sospensione, che era stata inflitta al portiere.

La situazione è complessa, ma Owono sembra essere in fase di recupero. La sua partecipazione al ritiro, sebbene limitata, rappresenta un primo passo verso la ripresa. La squadra, con il sostegno di figure come Gerard Piqué, continua a mostrare solidarietà e comprensione. Il portiere, però, deve ancora affrontare il peso emotivo dell’evento e il processo di guarigione. Il suo ritorno al campo dipenderà da una combinazione di fattori fisici e psicologici, che richiederanno tempo e attenzione. Owono ha dimostrato determinazione nel suo percorso di recupero.

Tragedia il 2 novembre con la morte di un tifoso

Owono inizia a allenarsi in solitario

Non è fissata una data di ritorno al campo

La squadra lo supporta quotidianamente