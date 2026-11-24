Le coppe europee tornano su NOW con una tre giorni di partite in programma, tra cui le sfide di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La piattaforma, che detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione di 185 partite su 203 della Champions League, trasmette tutte le gare della Europa League e della Conference League. Tra i protagonisti, squadre italiane come Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus e Atalanta si sfideranno in una serie di match che si terranno tra il 24 e il 26 novembre. La piattaforma permette di seguire le partite in streaming, scaricando l’app su dispositivi mobili o su una TV moderna.

Le partite da non perdere

La settimana del calcio europeo si apre con due match in programma martedì 24 novembre alle ore 21: Manchester City-Napoli e Como-AEK. Il mercoledì 25 novembre, invece, si terrà la partita Inter-Stoccarda, mentre giovedì 26 novembre si giocheranno le gare Juventus-Omonia e Borac Banja Luka-Atalanta. Oltre a queste, sono in programma altre partite che vedranno impegnate squadre italiane in gare di alto livello. Tutte le partite sono visibili in esclusiva su NOW, grazie al partenariato con Diretta Gol. La Serie A Enilive è tra i contenuti principali su NOW, con tre partite per ogni giornata e ben 114 gare in tutta la stagione. La piattaforma trasmette 30 delle migliori 76 partite del torneo e tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28. Inoltre, il Pass Sport include le migliori partite della Premier League e della Bundesliga in esclusiva streaming.

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Un abbonamento accessibile per tutti

Per accedere a tutte le partite in diretta, è possibile sottoscrivere l’abbonamento al Pass Sport, disponibile a 34,99 euro al mese o a 24,99 euro con vincolo annuale. L’abbonamento permette di seguire non solo le coppe europee, ma anche la Serie A Enilive, con tre partite per ogni giornata e 114 gare in tutta la stagione. Inoltre, il Pass Sport include le migliori partite della Premier League e della Bundesliga in esclusiva streaming.

La piattaforma offre accesso a eventi non calcistici, come lo US Open, i tornei ATP e WTA, la Formula 1 e la MotoGP. Oltre al calcio, su NOW è possibile seguire anche il basket con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup, la pallavolo, la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup a Napoli, il rugby e tanti altri eventi. La piattaforma, che ha reso disponibile la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28, si conferma come una delle principali destinazioni per gli spettatori di sport in Italia.