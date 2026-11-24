Marcos Penge ha vinto il The RSM Classic sul PGA Tour, il suo primo titolo sul circuito statunitense. Il britannico, arrivato direttamente dal DP World Tour grazie alla classifica della Race to Dubai, ha vinto dopo un playoff a quattro contro il cinese Haotong Li, l’americano Michael Thorbjornsen e lo statunitense Max Greyserman. Penge ha concluso le 72 buche canoniche in -16, chiudendo il match con un birdie alla prima buca e non lasciando speranze ai suoi avversari.

Un successo che conferma la sua forza

Il The RSM Classic, l’ultimo evento del PGA Tour del 2026, ha visto Penge imporsi con una prestazione eccezionale. Il giocatore ha vinto il suo primo titolo sul circuito statunitense, un traguardo importante per un atleta che ha scelto di trasferirsi direttamente dal DP World Tour. La vittoria gli ha garantito 1,33 milioni di dollari e punti FedEx Cup che assicurano la sua permanenza sul PGA Tour con una carta full member.

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La vittoria arriva dopo un playoff a quattro

Penge ha chiuso i playoff già alla prima buca, realizzando un birdie che ha messo in chiaro la sua superiorità. L’unica possibilità di rimonta è stata quella di Thorbjornsen, che ha chiuso con un par, ma non ha potuto ribaltare il risultato. La sua abilità e la sua determinazione hanno portato a una vittoria senza appello.

La classifica e i protagonisti del The RSM Classic

Al termine del torneo, Penge ha preceduto altri atleti di alto livello, tra cui Sami Valimaki (campione in carica), Brooks Koepka, McGreevy, Castillo e Neergaard-Petersen, tutti a -11. Nick Dunlap ha chiuso al nono posto a -12, mentre i quinti a -14 sono stati Jackson Koivun e Rasmus Hojgaard, due dei favoriti del torneo. Il belga Dumont de Chassart ed English hanno terminato a -13, in settima posizione. Il The RSM Classic è stato l’ultimo evento del PGA Tour del 2026, con due tornei ad invito che seguiranno: l’Hero World Challenge e il Grant Thornton Invitational. Inoltre, ci saranno le Q-school per determinare chi entrerà nel “circus” americano attraverso le qualifiche standard. Il PGA Tour tornerà dal 3 al 6 dicembre con l’Hero World Challenge ad Albany, nelle Bahamas, dove scenderà in campo anche Tiger Woods. La vittoria di Penge rappresenta un momento di grande soddisfazione per il golfista britannico, che ha dimostrato di essere in grado di competere e vincere su uno dei circuiti più prestigiosi del mondo. La sua prestazione ha lasciato un segno indelebile nel torneo, con un playoff che ha visto la sua abilità e determinazione in primo piano.

Marco Penge vince il The RSM Classic sul PGA Tour

Il successo arriva dopo un playoff a quattro

La vittoria gli assicura un futuro sul PGA Tour

La vittoria di Penge non è solo un traguardo personale, ma anche un segnale di come il golf internazionale possa trovare nuovi talenti e successi. Il The RSM Classic ha chiuso un anno di tornei sul PGA Tour, con un futuro che si preannuncia interessante per i prossimi eventi.